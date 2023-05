Musei gratis a Roma domenica 7 maggio, i siti aperti e cosa vedere

Torna l’iniziativa del Ministero della Cultura che permette di visitare i musei gratis a Roma e in tutta Italia, domenica 7 maggio. Nella Capitale saranno molteplici le mostre da poter visitare gratuitamente.

L’iniziativa di ingresso gratuito nei musei consentirà al pubblico anche la visita di molte mostre temporanee in corso e l’ingresso alle zone archeologiche del Circo Massimo e dei Fori Imperiali dalle 9:00 alle 19:00.

Ingresso libero compatibilmente con la capienza dei siti. Prenotazione obbligatoria solo per i gruppi al contact center di Roma Capitale 060608 (ore 9 – 19).

Musei gratis a Roma: le mostre visitabili

Ecco alcune delle mostre ad ingresso gratuito che possiamo visitare domenica 7 maggio:

Nei Musei Capitolini, dove in occasione delle celebrazioni per il 2776° Natale di Roma, è stata aperta al pubblico nella Sala degli Arazzi del Palazzo dei Conservatori la mostra VRBS ROMA in cui è esposto, per la prima volta, un vetro dorato raffigurante la dea Roma.

Prosegue alla Centrale Montemartini la mostra Colori dei romani. I mosaici dalle collezioni capitoline che, attraverso la trama colorata delle tessere marmoree recentemente restaurate e alcune delle quali mai esposte prima, raccontano frammenti di storia della città.

Alla Galleria d’Arte Moderna, la mostra Pasolini pittore mette a fuoco le capacità pittoriche di Pier Paolo Pasolini nel contesto della storia dell’arte del Novecento, a cento anni dalla nascita (1922-2022).

Moltissime le altre iniziative, consultabili sul sito Musei in Comune. Ecco l’elenco dei musei civici aperti:

Musei Capitolini; Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali. Aperti anche il Museo dell’Ara Pacis; Centrale Montemartini; Museo di Roma a Palazzo Braschi; Museo di Roma in Trastevere; Galleria d’Arte Moderna; Musei di Villa Torlonia; Serra Moresca di Villa Torlonia.

Possibilità di visita gratuita anche al Museo Civico di Zoologia; Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco; Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese; Museo Pietro Canonica a Villa Borghese.

Porte aperte infine al Museo Napoleonico; Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina; Museo di Casal de’ Pazzi; Museo delle Mura; Villa di Massenzio.

Non tutti saranno gratuiti: ecco le eccezioni

Fanno eccezione alla gratuità: la mostra Roma Medievale. Il volto perduto della città, in corso nelle sale al primo piano del Museo di Roma a Palazzo Braschi, Circo Maximo Experience, la visita in realtà aumentata e virtuale del Circo Massimo, fruibile dalle ore 10 alle ore 15 (ogni 15 minuti, ultimo ingresso alle 13.50; www.circomaximoexperience.it), e il Planetario.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili su www.museiincomuneroma.it e culture.roma.it e sui canali social di Roma Culture, del Sistema Musei e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

© Riproduzione riservata