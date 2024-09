Musica italiana in lutto: incidente domestico, i soccorsi non sono bastati | Il noto artista si è spento giovanissimo

Grande dolore per la perdita improvvisa di un giovane cantante, quello che è successo è davvero assurdo. Tutti i dettagli della notizia

Una terribile notizia ha sconvolto il mondo della musica, ora in lutto, e non solo. Il giovane cantante è morto improvvisamente, in seguito ad un incidente domestico.

Il tragico evento si è consumato davanti agli occhi dei suoi parenti, ancora increduli di quello che è successo. A piangerlo è anche la tantissima gente che lo seguiva sui social network.

Una giovane vita spezzata in un modo che mai nessuno poteva poteva immaginare tra le mura di casa, il luogo dove ci si sente più sicuri al mondo.

Eppure il destino del noto cantante è stato crudele con lui che ha lasciato troppo prematuramente la vita. Quel maledetto incidente purtroppo, non gli ha dato scampo.

Giovane cantante morto in questo modo, fiumi di lacrime

E’ avvenuto l’8 settembre mentre stava giocando con i nipoti nel cortile della casa a Castel Volturno, dove i genitori stavano passando le vacanze, quando, toccato il rubinetto di una fontana, è stato folgorato da una scarica elettrica.

E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri. Carmine Saturno, cantante neomelodico conosciuto come Carmine Diamante, è arrivato nell’ospedale di Caserta, portato dai familiari, ormai senza vita. La moglie Paola Conte è ancora disperata per l’accaduto, ma insieme al dolore della donna e della famiglia si stringono tutti coloro che ricordano Carmine e le sue canzoni. Innumerevoli i messaggi di affetto sui social in particolare su Tik Tok e Instagram dove il cantante era molto conosciuto. Ora il mondo della musica neomelodica è in lutto.

La storia d’amore tra Carmine Diamante e Paola Conte

Carmine e Paola stavano insieme da circa 10 anni, si erano sposati e stavano crescendo insieme due bambini. Il cantante neomelodico partenopeo, morto folgorato due giorni fa, aveva conosciuto una certa notorietà, nel corso della sua carriera, proprio grazie a una canzone che aveva dedicato alla moglie e nella quale raccontava la loro storia d’amore: “Io voglio te, non voglio lei“. Lei, donna transgender, e Carmine si sono conosciuti a Casoria, in occasione di una festa nel novembre del 2014. Nonostante le difficoltà iniziali i due volevano provare ad adottare anche una bambina.

Spesso, la coppia aveva raccontato sui social e sui media locali la loro storia in particolare, nel 2020, Paola aveva raccontato, in una intervista a Il Riformista, della sua transizione di genere e dell’adozione che avevano negato a lei e al marito.