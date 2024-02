Musk: “Basta aiuti Usa a Ucraina, Putin non perderà guerra”

(Adnkronos) – "I soldi non aiutano l'Ucraina. Prolungare la guerra non aiuta l'Ucraina". Elon Musk, numero 1 di X e di Tesla, ritiene che gli Stati Uniti debbano interrompere gli aiuti all'Ucraina, che da 2 anni combatte contro la Russia dopo l'invasione ordinata da Vladimir Putin. A Washington, è ancora impantanato il pacchetto da 61 miliardi per armi e aiuti a Kiev. Pesa l'opposizione una parte dei repubblicani al Senato, su cui si fa sentire l'influenza di Donald Trump. "L'America vuole fare la parte del buono, vuole aiutare. Molti paesi non sono disposti a farlo. Il problema è che prolungare la guerra provoca la morte dei migliori giovani dell'Ucraina. Anche i russi non vogliono andare a combattere. E' tutto sbagliato", dice Musk. "Non c'è nessuna possibilità", che Putin perda la guerra o che ponga fine alle ostilità. "Se arretra, verrà ucciso. Quelli che vogliono un cambio di regime in Russia, dovrebbero pensare a chi sarebbe la persona in grado di rimuovere Putin. Una persona favorevole alla pace? Probabilmente no. Probabilmente sarebbe anche più dura di Putin", aggiunge. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata