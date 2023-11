Musk risponde ad Hamas: “Andare a Gaza? Al momento sembra un po’ pericoloso”

(Adnkronos) – "Sembra un po' pericoloso in questo momento, ma credo che una Gaza prospera a lungo termine sia positiva per tutte le parti". Risponde così, su X, Elon Musk all'invito di Hamas di recarsi a Gaza, per vedere le conseguenze dei bombardamenti israeliani. Osama Hamdan, un alto funzionario di Hamas, aveva dichiarato che Musk dovrebbe visitare Gaza "per vedere la portata del massacro commesso dall'occupante contro il nostro popolo". Musk ha visitato Israele il 27 novembre, incontrando il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog. Musk e Netanyahu hanno visitato il Kibbutz Kfar Aza, che è stata tra le comunità israeliane più colpite durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre. Il proprietario di X ha detto di condividere la posizione di Netanyahu secondo cui Hamas dovrebbe essere sterminato. Ha inoltre affermato che vorrebbe aiutare Israele a smilitarizzare e deradicalizzare Gaza una volta finito il conflitto. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

