Musumeci: “Ponza? Isole minori più esposte a rischi, non ci voltiamo da altra parte”

(Adnkronos) – "I limiti dell'approdo emersi nelle scorse ore a Ponza e quelli di altre isole minori, troveranno una prima risposta nel bando che presenteremo domattina alle 11.30 in una conferenza stampa a Palazzo Chigi". Ad annunciarlo è il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, interpellato dall'Adnkronos sulla brutta avventura che ha visto al centro la motonave Quirino della Laziomar che, ieri, ha rischiato di essere travolta da onde alte fino a otto metri, durante la manovra di attracco a Ponza. "Ormai – ha osservato il ministro Musumeci – appare fin troppo chiaro che le isole minori, per la loro natura, sono le più esposte ai rischi. Non è più possibile voltarsi dall'altra parte". —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata