Mutuo, bastano questi documenti e risparmi più di 30 mila euro: una boccata d’aria per tutti | Come fare

Se la tua intenzione è quella di avviare un mutuo, ti serviranno solo questi documenti e il risparmio è assicurato. Ecco tutti i dettagli

L’iter per aprire un mutuo, non è affatto semplice. Ad oggi i tassi d’interesse sono sempre più alti e se non si possiede la giusta disponibilità economica, fare questo passo è davvero complicato.

Questa problematica non riguarda solo l’Italia ma l’intera Penisola, dove la situazione economica e gli importi degli stipendi non consentono di mettere da parte abbastanza denaro per poter acquistare casa.

I più “fortunati” sono coloro che possiedono già una casa di proprietà, magari dei genitori o dei nonni, e quel che guadagnano riescono a metterlo da parte evitando di pagare affitti. Attualmente gli affitti della case superano il 50% della maggior parte delle uscite mensile delle famiglie, e considerando il numero crescente di single lavoratori che vivono soli e non si appoggiano ad altri, le percentuali sono in aumento.

Nel caso in cui però si abbia avuto la possibilità di mettere da parte del denaro, acquistare casa è sicuramente una mossa che fa vivere più tranquilli. Allo stesso modo, in molti si chiedono come ottenere un mutuo cercando di risparmiare nonostante gli interessi ancora molto alti in questo 2024. Bene, la soluzione c’è e si basa su una precisa strategia economica.

Tassi d’interesse in diminuzione

In seguito alla decisione della BCE di tagliare i tassi d’interesse a piccoli step da ormai un anno, molte famiglie e titolari di mutui stanno cercando di capire come ridurre la rata e risparmiare oltre 50 mila euro sul mutuo aperto o da aprire.

In generale è utile comprendere un dettaglio molto intuitivo sui mutui e i relativi tassi: il taglio programmato dalla BCE ha un impatto diretto sulle rate dei mutui a tasso variabile, ovvero tutti quei mutui le quali rate variano al variare dei tassi, come suggerisce il concetto.

Mutuo, puoi risparmiare fino a 35mila euro

Secondo quello che si prevede, il risparmio complessivo per i prossimi sei mesi potrebbe essere significativo, soprattutto se si arriverà a un taglio complessivo di 100 punti base. I nuovi mutuatari potrebbero però beneficiare di condizioni più favorevoli sia per i mutui a tasso fisso sia per quelli a tasso variabile. I tassi d’interesse più bassi, infatti, generano una ripresa del commercio, e anche dello stesso potere d’acquisto delle famiglie. Ciò vuol dire che anche con mutui a tasso fisso, si riuscirà ad avere comunque una ripresa sui propri risparmi.

Il risparmio totale per i titolari di mutui a tasso variabile potrebbe ammontare a 113 euro nei prossimi 6 mesi e a circa 230 euro entro giugno 2025. Facendo un calcolo approssimativo, il risparmio totale su un mutuo di decine di anni equivarrà a circa 30/50mila euro.