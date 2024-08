Mutuo, da oggi puoi chiedere il rimborso: ‘La banca è costretta ad accettare’ | Non lo sapeva praticamente nessuno

Ti deve versare una parte di ciò che hai speso: la banca non si può rifiutare

Per acquistare un casa in Italia, molte persone decidono di fare il mutuo. Di fatto questo è un contratto tra due parti, quindi tra la banca o l’istituto di credito ed il cliente: il primo si impegna ad erogare una determinata quantità di denaro e il secondo si impegna a restituire la medesima quantità.

Oltre alla cifra che il cliente deve restituire alla banca, a pesare sulle spalle dei cittadini ci son anche gli interessi passivi sul mutuo, calcolati sulla base dei tassi di riferimento specifici. Inoltre, il soggetto mutuatario deve sostenere anche i costi relativi alle spese di istruttoria, le spese di perizia, i costi notarili ed i costi di gestione.

Oggi abbiamo una bella notizia per tutti gli italiani che hanno stipulato un mutuo con una banca: gli istituti di credito, infatti, devono rimborsarli e questo è stabilito dal contratto, quindi non possono tirarsi indietro.

In cosa consiste il rimborso delle banche

Da un lato, i clienti che hanno stipulato un contratto di mutuo con la banca hanno il dovere imprescindibile di restituire all’istituto di credito la somma che hanno ricevuto. Questo ovviamente avviene con le rate, che devono essere versate in modo puntuale e preciso. Dall’altro lato, però, i clienti stessi non hanno solo dei doveri ma anche dei diritti, come quello relativo al rimborso sugli interessi non dovuti sul mutuo: l’ammontare stimato, ogni 100mila euro di prestito, è di circa 7mila euro di rimborso.

Questo rimborso spetta però non a tutti quelli che hanno sottoscritto un mutuo, ma a chi ha stipulato il contratto a tasso variabile tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008. Il motivo sta nella cosiddetta truffa dell’Euribor, che ha coinvolto molte banche a livello mondiale.

Cos’è la truffa dell’Euribor

La truffa è consistita in un cartello, creato da diverse banche mondiali, finalizzato alla manipolazione del tasso Euribor, quindi di quello relativo al mutuo a tasso variabile: obiettivo finale era quello di aumentare la convenienza per le banche a danno dei clienti, che quindi si trovavano a dover pagare di più.

Se quindi si ha stipulato un mutuo del genere in quel periodo, si potrebbe aver diritto al rimborso: per ottenerlo è però necessario riuscire a dimostrare che la banca con cui si aveva il mutuo ha modificato l’Euribor per propri interessi e che questo ha determinato un incremento sostanziale del tasso di interesse finale del cliente.