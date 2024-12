Myrta, ci spiace ma non andrai in onda | La conduttrice di Pomeriggio 5 lo ha appreso solo ora, ecco cos’è accaduto

La notizia è ormai ufficiale: stop per Myrta Merlino. La conduttrice non ha potuto fare altro che accettare la decisione.

Myrta Merlino è ormai al timone del noto talk show Pomeriggio 5 dopo aver sostituito ufficialmente la conduttrice storica Barbara d’Urso.

Il suo debutto non è stato sicuramente semplice, visti i tanti fan affezionati alla sua collega e i vari competitor come Alberto Matano. Eppure, è riuscita a vincere la “sfida” diventando ormai di casa nel programma.

In questi giorni la Merlino sta continuando ad affrontare i vari casi di cronaca del nostro Paese lasciando spazio anche a momenti di gioia essendo nel periodo più magico dell’anno.

Proprio qualche puntata fa, ha conquistato la scena con La scuola dei Babbi Natale di Busto Arsizio. Eppure nemmeno questa “botta di spirito natalizio”, come l’ha definita la conduttrice, è riuscita a fermare una decisione davvero inaspettata.

Myrta Merlino, la notizia inaspettata

A quanto pare, la notizia sullo stop di Myrta Merlino è ufficiale. Come riporta lanostratv.it, una sostituta sarebbe pronta a prendere il suo posto. La lista dei nomi è aperta ma per adesso non ci sono ulteriori conferme in merito.

Si tratta di indiscrezioni che arrivano direttamente dal giornalista Giuseppe Candela, il quale nella sua rubrica di News Dagospia.it, avrebbe rivelato maggiori dettagli. Scopriamoli insieme nel prossimo paragrafo.

Chi sostituirà Myrta Merlino?

Manca davvero pochissimo alle festività natalizie e si sa questo è anche il momento in cui la televisione si appresta a modificare il palinsesto e non solo. Alcuni conduttori potrebbero non esserci più come Myrta Merlino. Infatti, il giornalista ha anticipato che la Merlino saluterà il suo pubblico un po’ in anticipo, visto che l’ultima sua puntata prevista prima delle feste è stata fissata venerdì 13 dicembre. Tuttavia non si tratterebbe di un addio definitivo.

Secondo Candela, la conduttrice, farà ritorno su Canale 5 alla conduzione del rotocalco pomeridiano martedì 7 gennaio, prendendosi quindi ben tre settimane di riposo. La domanda ora è solo una: “Chi ci sarà al suo posto?” In base a quello che è trapelato dalle anticipazioni, la conduttrice verrà sostituita dal collega e mezzobusto del Tg5, Dario Maltese, che già la scorsa estate ha fatto molto bene alla gita di Morning News al posto di Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Inoltre, Candela ha precisato che in merito al rotocalco pomeridiano di Canale 5, potrebbero esserci novità importanti nella prossima stagione televisiva, tra cui proprio la sostituzione della Merlino con qualcun altro. Nel frattempo, in attesa di ulteriori novità, il programma si è stabilizzato sul 14% di share di media contro Alberto Matano e la sua La vita in diretta che continua a fare completamente un’altra competizione, visti gli eccellenti ascolti che fa.