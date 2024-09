Myrta Merlino, adesso non c’è più niente da fare: ‘Purtroppo è andata così’ | Risveglio drammatico in casa Mediaset

Per Myrta Merlino è iniziata la seconda stagione alla guida di ‘Pomeriggio Cinque’, lo storico rotocalco del pomeriggio in onda su Canale 5

Il secondo anno avrebbe dovuto essere, o dovrebbe essere ancora, quello della consacrazione. Dopo una prima stagione che ai piani alti di Mediaset hanno considerato di rodaggio, questa seconda alla guida di “Pomeriggio Cinque” servirà a Myrta Merlino a prendere definitivamente confidenza con il suo nuovo habitat professionale.

La stessa giornalista di origini campane, che aveva sofferto parecchio il passaggio da LA7 a Mediaset e soprattutto quello da un programma di contenuti più prettamente politici a un altro strettamente connesso a fatti di cronaca e di costume, aveva preparato con entusiasmo il suo secondo anno a Cologno Monzese.

Lo stesso presidente Pier Silvio Berlusconi si diceva convinto che “Pomeriggio Cinque” sotto la guida di Myrta Merlino avrebbe recuperato in gran parte l’ascolto perso lo scorso anno. L’ottimismo che ha accompagnato l’inizio della nuova stagione ha trovato conferma nella prima settimana di messa in onda.

Quello che è stato per oltre dieci anni il giardino di casa di Barbara D’Urso ha iniziato con il piede giusto, facendo segnare un indice di ascolto decisamente più confortante rispetto a dodici mesi fa.

Myrta Merlino, è stata solo un’illusione: ora è cambiato tutto

Si è trattato però, a quanto pare, di un robusto ma illusorio fuoco di paglia. Almeno questo raccontano i dati di ascolto degli ultimi sette giorni che hanno gettato nello sconforto i vertici di Cologno Monzese.

Myrta Merlino ha infatti avuto la meglio nei confronti di due competitor come Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, ma quando è ripartita “La vita in diretta” nel pomeriggio di Rai Uno tutto è cambiato di nuovo.

Myrta Merlino, che batosta: il verdetto è inequivocabile

Alberto Matano ha infatti recitato fin da subito la parte del leone con il suo talk show che ha fatto registrare l’ascolto di 1.759.000 spettatori, vale a dire il 21,4% di share. “Pomeriggio Cinque” di Myrta Merlino è stato invece seguito da 1.165.000 spettatori pari al 15.3% di share.

Una vittoria netta e incontrovertibile, quella de “La vita in diretta“. L’unica buona notizia per la Merlino e per Mediaset è che “Pomeriggio Cinque” è comunque rimasto sopra il milione di spettatori fino alla fine. Tutto cambierà ancora nel corso della stagione o i risultati resteranno invariati?