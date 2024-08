Myrta Merlino, la notizia che ha sconvolto l’Italia: ‘Corpo ritrovato così’ | Un dolore che spezza il fiato

Myrta Merlino condurrà per la seconda stagione consecutiva Pomeriggio Cinque, il programma nel quale ha sostituito Barbara D’Urso

Il primo anno non è andato forse secondo le aspettative, ma il presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha definito ‘di rodaggio’ la stagione di esordio di Myrta Merlino alla guida di “Pomeriggio Cinque“, il contenitore del pomeriggio di Canale 5 fino al 2023 era il giardino di casa di Barbara D’Urso.

Ora l’ex giornalista di LA7 si prepara ad affrontare una seconda edizione del programma che l’ha vista disimpegnarsi con qualche disagio e difficoltà, soprattutto nella prima parte della stagione. Lunedì 2 settembre si ricomincia, la vacanza al mare con il compagno Marco Tardelli è acqua passata e la conduttrice napoletana non vede l’ora di ripartire.

A pochi giorni dalla puntata d’esordio della nuova stagione televisiva Myrta Merlino ha sottolineato, nel corso di un’intervista concessa a “TV Sorrisi e Canzoni”, come il suo stato d’animo in questo fine estate sia completamente diverso da un anno fa.

“Sento il programma molto più mio, mi vedo decisamente più inserita nei meccanismi e nello spirito di ‘Pomeriggio Cinque’. Ora sono più pronta rispetto alla scorsa stagione – ha ribadito la Merlino -, quando mi sono trovata in un mondo e un ambiente del tutto nuovo“.

Myrta Merlino, il retroscena è agghiacciante: non poteva più tenerselo dentro

I telespettatori possono dunque contare su una Myrta Merlino molto determinata e più a suo agio nel ruolo di guida di un programma di intrattenimento come quello ereditato da Barbara D’Urso. L’ex conduttrice di LA7 vuole lasciare il segno grazie al suo stile, diametralmente opposto a quello dell’ormai ex ‘Lady Cologno‘.

Della prima edizione del contenitore pomeridiano ha voluto ricordare i momenti più lieti e quelli difficili, uno dei quali in particolare resterà impresso in modo indelebile nella sua mente. Stiamo parlando di un fatto di cronaca che ha sconvolto l’intero paese e di cui si è parlato per mesi.

Myrta Merlino, il racconto che ha fatto piangere tutti: i dettagli mettono i brividi

Ci riferiamo alla tragica morte di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa dal suo ex fidanzato: “Non dimenticherò mai quando ho dovuto leggere la notizia del ritrovamento del corpo quando in diretta avevo Elena, la sorella“.

Sono stati momenti che spera di non rivivere mai più: “Mi tremavano le gambe, mi tremava la voce. Provai sensazioni terribili, ma nonostante tutto anche in un momento del genere bisogna tenere sempre la barra dritta“. Myrta Merlino è pronta.