Myrta Merlino, Pomeriggio 5 cambia subito regista

(Adnkronos) –

Il nuovo Pomeriggio 5 di Myrta Merlino, il programma Mediaset in onda ogni pomeriggio su Canale 5, cambia regista dopo solo un giorno. La notizia, anticipata dal sito specializzato di Davide Maggio è stata confermata all'Adnkronos da ambienti Mediaset. Ermanno Corbella, che la conduttrice aveva portato con se da La7, ha diretto solo la prima puntata. Pare che il suo stile di regia non sia piaciuto agli alti dirigenti Mediaset. Così Corbella è stato sostituito con Franco Bianca che ha al suo attivo la regia di molti programmi Mediaset, da 'Il gioco del 9' a 'Stasera Italia'. Ieri l'ex conduttrice di L'Aria che Tira su La7 ha iniziato l'avventura a Mediaset con un ringraziamento a Barbara D'Urso, che ha guidato Pomeriggio 5 fino alla primavera scorsa. "Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione. Ciao, Barbara. Grazie", ha esordito Myrta Merlino.

