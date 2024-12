Myrta, tanti auguri ma ci vediamo il prossimo anno | La conduttrice lo ha saputo poco fa: la sostituisce l’ISOLANO

Myrta Merlino e la decisione inaspettata. La sua conduzione a Pomeriggio 5 finisce qui, a sostituirla sarà proprio lui.

Manca ormai pochissimo all’arrivo del nuovo anno e, questa volta, importanti cambiamenti potrebbero riguardare proprio il noto talk show Pomeriggio 5.

Il rotocalco pomeridiano vede ormai al timone Myrta Merlino che ha preso ufficialmente il posto della storica conduttrice Barbara d’Urso.

Per la giornalista non è stato sicuramente un debutto facile visto che si è trattata di un’esperienza completamente nuova e differente dai programmi che le venivano affidati in passato.

Eppure, nonostante le difficoltà iniziali, la Merlino è riuscita a vincere la sfida e a conquistare il pubblico Mediaset. Tuttavia, secondo quanto è trapelato di recente, nemmeno questo sarebbe servito a frenare la recente decisione e l’avventura di Myrta alla conduzione della trasmissione, potrebbe essere giunta al termine.

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5

La notizia sulla presunta sostituzione di Myrta Merlino continua a fare scalpore in questi giorni. Il nome del suo probabile sostituito sembra ormai ufficiale e ricade proprio su un noto giornalista.

A fare chiarezza però, sulla notizia, ci ha pensato direttamente l’AD di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, come riportato da Giuseppe Candela sul social X. Scopriamo cosa ha rivelato nel prossimo paragrafo.

Chi prenderà il posto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5?

Nel corso della conferenza stampa indetta per gli auguri di Natale e per aggiornare sulla situazione di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha precisato come stanno davvero le cose sulla futura conduzione del format pomeridiano di Cologno Monzese. In particolare, come riporta lanostratv.it, l’AD ha riferito che la sua intenzione è quella di confermare Myrta Merlino a Mediaset. Ha però voluto precisare, che deve ancora capire se la conduttrice vorrà continuare con Pomeriggio Cinque o altro. Ricordiamo che dal 13 dicembre, la Merlino si è presa una pausa lunga tre settimane in vista delle festività natalizie e al suo posto è giunto Dario Maltese, promosso in pieno la scorsa estate alla guida di Morning News. Questo potrebbe essere un vero e proprio test per la prossima stagione.

Si segnala infatti che il giornalista Alberto Dandolo sull’ultimo numero del settimanale Oggi, ha rivelato che il suo collega sarebbe in grande ascesa a Mediaset, tanto che sarebbe già previsto un programma tutto suo in onda quotidianamente nella prossima stagione televisiva. Ma non è tutto. Dario Maltese, potrebbe non avere come unici impegni televisivi la conduzione di Pomeriggio 5 nel periodo natalizio (e forse pure nella prossima stagione tv al posto di Myrta Merlino) e il Tg5. In particolare, in queste ultime settimane si sono diffuse tantissime voci riguardanti una sua riconferma come opinionista della prossima edizione del reality show adventure che dovrebbe essere condotto da Diletta Leotta dopo la sfortunata esperienza alla guida de La Talpa. In ogni caso, non ci rimane che attendere e scoprire ulteriori conferme.