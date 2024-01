Nadal salta gli Australian Open 2024, nuovo infortunio

(Adnkronos) – Rafa Nadal salta gli Australian Open, la prima prova stagionale del Grande Slam al via tra una settimana a Melbourne. Il 37enne spagnolo, appena rientrato nel circuito dopo un anno di stop, deve fermarsi per una lesione muscolare riportata nel torneo di Brisbane. "Durante la mia ultima partita a Brisbane ho avuto un piccolo problema muscolare che, come sapete, mi ha fatto preoccupare. Una volta arrivato a Melbourne ho avuto la possibilità di fare una risonanza magnetica: ho una piccola lesione muscolare, non nella stessa zona in cui mi sono fatto male" un anno fa "e questa è una buona notizia. In questo momento non sono pronto per competere al massimo livello come richiedono match da 5 set. Torno in Spagna per farmi visitare dal mio medico, farmi curare e riposare". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

