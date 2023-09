Nagorno Karabakh, Azerbaigian lancia attacco per conquistare regione contesa

(Adnkronos) –

L'Azerbaigian ha lanciato un'operazione militare per la conquista della regione contesa del Nagorno Karabakh, dove vive una maggioranza di armeni. Lo ha annunciato il ministro della Difesa di Baku.

La Russia è "profondamente allarmata" per l'escalation della situazione nel Nagorno Karabakh e invita le parti in conflitto a "fermare lo spargimento di sangue" e a ritornare ad una "soluzione diplomatica". Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dall'agenzia Tass. "Le forze di pace russe continuano a svolgere le loro funzioni nel Karabakh" nonostante il peggioramento delle condizioni di sicurezza, ha aggiunto Zakharova, commentando l'operazione "antiterrorismo" per "ripristinare l'ordine costituzionale" annunciata dal ministero della Difesa di Baku nella regione contesa con l'Armenia. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata