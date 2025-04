Nanni-Novi: a Roma serve un servizio pubblico di primo soccorso per gli animali selvatici

“La volpe soccorsa a Roma la Vigilia di Pasqua su via Leone XIII a pochi passi da Villa Pamphili e ricoverata presso la clinica CVS del Dottor Selleri, convenzionata con il Parco Faunistico dell’Abbatino che, se recuperabile, l’avrebbe accolta, aveva una testa del femore completamente spappolata, l’altro femore plurifratturato e danni al pube e alla vescica. Dopo le lastre, sentito anche il parere del responsabile del parco, è stata soppressa in clinica.

Ma il lavoro fatto dai tanti cittadini e dai volontari dell’associazione ‘Amici di Villa Pamphilj’che si sono mobilitati e che ha permesso di attivare quella catena di solidarietà che ha portato al suo recupero in sedazione con l’ambulanza veterinaria della Pet in Time e al suo ricovero in clinica ha avuto comunque la sua importanza: sarebbe morta in maniera atroce, agonizzando su strada, mentre invece le è stata indotta una morte indolore e compassionevole.

Per non lasciare soli gli animali selvatici

Per questo riteniamo fondamentale riattivare a Roma quel servizio di recupero, primo soccorso e trasporto della fauna selvatica che pure Roma ha avuto per 3 anni a metà degli anni Duemila, e per questo motivo, abbiamo presentato una mozione in Assemblea Capitolina. La tutela degli animali sul territorio è un obbligo di legge.

Nelle more di definire procedure e protocolli con gli altri enti coinvolti, Regione e Città Metropolitana in primis, Roma può e deve intanto fare la sua parte, per non lasciare soli gli animali malati e feriti anche selvatici e le persone che non si girano dall’altra parte”.

Lo affermano in un comunicato congiunto Dario Nanni presidente Commissione Giubileo e Simonetta Novi, consigliera civica VIII Municipio di Roma Capitale, laureata in Lettere, educatore cinofilo, volontaria e attivista storica per gli animali.

Roma, Capitale europea della Biodiversità

“Roma è la capitale europea della biodiversità, con 220 specie diverse di vertebrati censite e più di 5000 specie di invertebrati, ma dal 2008 non ha un servizio di soccorso pubblico per tutti i tipi di animali. Quello che è successo la vigilia di Pasqua ad una volpe ferita su via Leone XIII, vicino Villa Pamphili, salvata solo grazie ad una importante catena di solidarietà che abbiamo contribuito ad attivare, ci dimostra che non si possono ignorare gli animali selvatici feriti o malati nel proprio territorio e non si può sperare nella sensibilità di cittadini che non si girano dall’altra parte, come avvenuto sabato e che vogliamo ringraziare”, continuano Dario Nanni e Simonetta Novi.

Mozione presentata in Assemblea Capitolina

“Proprio per queste ragioni abbiamo presentato una mozione – spiegano – che chiede di riattivare un servizio pubblico di primo soccorso, recupero e trasporto degli animali nei centri specializzati per la difesa della fauna selvatica presenti sul territorio romano così come era previsto dal 2005 al 2008 e come il Dipartimento Tutela Ambientale tentò di far ripartire nel 2018. I numeri ci confortano nel fatto che non si tratta di un servizio particolarmente gravoso: ad esempio dal 2005 al 2008 furono soccorsi sole 6 volpi, 12 rettili e 20 uccelli”.

“Va precisato che sono già attivi i servizi per il recupero e il soccorso degli animali di affezione – concludono i consiglieri Nanni e Novi – nelle more di un accordo con gli altri enti coinvolti nella difesa della fauna selvatica (Regione e Città Metropolitana in primis) Roma può intanto colmare da subito un vuoto e dare una risposta ai tanti cittadini che rimangono soli nel tentativo di salvare un animale selvatico in difficoltà”.

