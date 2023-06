Napoli, ad Acerra bimba di 5 anni precipita dal balcone e muore

(Adnkronos) – Una bambina di 5 anni è precipitata dal balcone della sua abitazione ad Acerra, in provincia di Napoli. Inutili i tentativi di salvare la piccola, che è morta. E' accaduto in via Spiniello. La bimba è caduta da un balcone posto al terzo piano dello stabile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Acerra. Presenti sul posto il pm di turno della Procura di Nola e il medico legale. Sono in corso accertamenti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata