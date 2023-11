Napoli, banditi armati entrano da una botola al KFC: aggrediti i dipendenti

(Adnkronos) – Armati di pistola, fanno irruzione nel KFC di via Toledo a Napoli entrando da una botola. Terrore per alcuni dipendenti della nota catena di fast-food. Questa mattina, prima dell'orario di apertura, almeno due banditi armati sono entrati nei locali di servizio attraverso una botola. Il locale non era aperto al pubblico ma dentro erano presenti già alcuni dipendenti. I due hanno minacciato e aggredito con qualche schiaffo una dipendente per poi fuggire dalla stessa botola da cui erano passati. Non è chiaro se si sia trattato di un'aggressione a scopo di rapina. Le indagini dei carabinieri sono in corso: sentiti i testimoni e acquisiti i filmati registrati dalle telecamere interne al locale. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

