Napoli campione d’Italia, tra “miracoli” e partite buttate

Dopo 38 partite fatte di giocate, discussioni ed emozioni a festeggiare al fotofinish è il Napoli, campione d’Italia per la quarta volta nella propria storia. Una stagione vissuta su più binari, su alti e bassi di entrambe che qui andiamo a ripercorrere.

Napoli, il più grande saliscendi in tre anni

Lo scudetto vinto a febbraio ma atteso da 33 anni, una stagione dominata, un festeggiamento durato mesi, addii e scelte in estate che non hanno pagato. Il tutto costato carissimo: la stagione 2023/2024 è stata la peggiore degli ultimi 15 anni. Un decimo posto finale da campioni d’Italia con tre allenatori diversi (Garcia, Mazzarri e Calzona), unicum nella storia della Serie A.

Da qui la volontà di mettere un punto e ripartire dall’allenatore che più di ogni altro è specialista nel prendere una squadra fatta di macerie, compattarla in breve tempo e rinvigorirla focalizzandosi solo sul campionato senza le coppe in mezzo alla settimana. Antonio Conte arriva nel pianeta Napoli con ambizioni che però a metà agosto sembrano già azzerate. Due conferenze stampa, prima e dopo il debutto in Serie A perso malamente a Verona (3-0), con parole durissime in cui il tecnico pugliese “si aspettava di meglio”, lamentando un mercato fatto di tante e dolorose uscite non rimpiazzate adeguatamente. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un messaggio che De Laurentiis riceve forte e chiaro: negli ultimi giorni di mercato gli arrivi di Gilmour, Neres, Lukaku e Scott McTominay. Proprio quest’ultimo, arrivato dopo che era sfumato Brescianini (andato all’Atalanta) è probabilmente il simbolo della stagione del Napoli, di un destino che ha indirizzato le cose ma che poi il campo ha trasformato in risultati. Lo scozzese è stato il crack degli azzurri, con 18 tra gol e assist, per ultimo la semirovesciata che ha scacciato le paure contro il Cagliari. Non a caso l’MVP della Serie A 2024/2025. Il contributo di Romelu Lukaku, devastante in Italia anche a 32 anni (14 gol + 10 assist), i gol determinanti di Raspadori nel finale di campionato, ma anche la stagione di Politano, Anguissa, il perno della difesa Rrahmani (assente solo 13 minuti in tutto il campionato), giocatori simbolo di un gruppo valorizzato al meglio da Conte.

In testa per 21 giornate su 38, in alternanza con l’Inter da novembre in avanti, complice il fiatone che ha contraddistinto i nerazzurri per parte della stagione, senza strabiliare il Napoli è sempre stato sul pezzo mentalmente, anche quando ha avuto dei fisiologici cali, come in un febbraio senza vittorie in 5 partite, in alcune prestazioni in calando (a Venezia e Bologna) oppure l’incapacità di chiudere la questione scudetto alla terzultima e penultima giornata (contro Genoa e Parma) che potevano costare caro. Un campionato vinto a 82 punti (una quota così bassa non si vedeva dalla stagione 2009/2010) è fatto di tante occasioni perse, ma il merito del Napoli è stato quello di aver perso poche partite (4, di cui l’ultima a fine febbraio): alla fine, i campionati si vincono anche così. #SerieAEnilive BEST OVERALL is: Scott#FC25 @easportsfcit pic.twitter.com/OQ85cEoWyI — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 25, 2025

Inter, il compromesso per la Champions

Da questo concetto si può partire analizzando la stagione dell’Inter. Stagione non ancora terminata, visto l’appuntamento di sabato 31, il più importante, nella finale di Champions contro il PSG. Proprio da qui la premessa: i nerazzurri, forti dello Scudetto della seconda stella vinto con ampio anticipo, sono partiti quest’anno senza limiti, con tre competizioni da provare a vincere, ma con l’idea, probabilmente più inconscia che ragionata, che la Champions rappresentasse la prima nella gerarchia. Un trionfo europeo che sarebbe la chiusura perfetta di un ciclo per un gruppo ma soprattutto per alcuni giocatori probabilmente all’ultima opportunità della carriera come Sommer, Acerbi, Darmian, Mkhitaryan. Dopo la finale di Istanbul di due anni fa, arrivata in maniera non del tutto prevista, un gruppo più consapevole ed esperto in missione per tornare all’ultimo atto e vincere dopo 15 anni.

Per questo, spesso si vedeva un’Inter diversa dalla domenica di campionato al mercoledì di coppa. Non tanto nei giocatori impiegati, che Simone Inzaghi ha cercato di far ruotare al meglio possibile fino a quando ha potuto avere la rosa al completo, ma nell’atteggiamento. Da agosto a gennaio, nel maxi girone di Champions ha subito un gol in otto partite, mentre in Serie A 16 in 20 match, con alcune partite dominate (0-5 a Verona, 0-6 a Roma sponda Lazio, 4-0 a Lecce e con l’Atalanta) ma anche notevoli cali di concentrazione (come a Monza, Genova, nei derby e nel 4-4 con la Juventus) costati tanti punti. Cali che si sono visti anche in primavera con la fase ad eliminazione diretta di Champions che ha assorbito tantissime energie fisiche e nervose, soprattutto nella doppia sfida a Bayern Monaco e Barcellona. Il secondo tempo di Parma e la settimana di fine aprile nefasta per i sogni di triplete, dati alla mano ancora realizzabile al 23 aprile. In otto giorni la sconfitta all’ultimo minuto di Bologna, il derby di ritorno di Coppa Italia perso 3-0 e la sconfitta in casa contro la Roma che hanno sancito l’ultimo sorpasso in vetta alla classifica. Tutto questo, più che il rigore di Pedro alla penultima giornata, è costato il campionato alla squadra di Inzaghi. Compromessi, rinunce, obiettivi sfiorati che nella finale di Monaco di Baviera potrebbero essere valse la pena, in una serata da tutto o niente.

Una big del calcio italiano

Fatta la doverosa premessa che chi vince ha quasi sempre ragione e che raramente i trionfi sul campo sono immeritati, se la vittoria del Napoli di Spalletti due anni fa poteva sembrare “casuale” o “irripetibile”, questo trionfo deve fugare ogni dubbio. Vincere il secondo scudetto in tre anni è merce rarissima nella storia del campionato italiano se non ti chiami Juventus, Inter o Milan: il Napoli è definitivamente una big di questo periodo storico. Come alla fine degli anni 80, quando in quattro stagioni (dal 1986/1987 all’89/’90) conquistò i primi due titoli della propria storia e due secondi posti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Per valorizzare questo concetto vale la pena ricordare alcune date: 30 luglio 2004, giorno in cui il Tribunale di Napoli dichiara il fallimento della Società Sportiva Calcio Napoli; 6 settembre 2004, data di Fondazione del Napoli Soccer, che rilevandone il titolo sportivo riparte dalla Serie C1; maggio 2007, il ritorno in Serie A, seguito due anni dopo dal ritorno nelle Coppe Europee. 20 maggio 2012, la vittoria della Coppa Italia, un trofeo dopo 22 anni. Un trend in crescita costante, che negli ultimi 13 anni ha portato 3 Coppe Italia, 1 Supercoppa e 2 Scudetti. È innegabile come Aurelio De Laurentiis sia stato il deus ex machina della rinascita del calcio a Napoli in questi 20 anni. Il presidente, pur con un carattere particolare e una gestione non sempre condivisibile, ha portato grandi allenatori (Benitez, Sarri, Ancelotti, Spalletti e Conte) e la squadra ad alto livello senza indebitamenti che a questi livelli accadono spesso. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio Un’emozione smisurata e selvaggia. Due Scudetti in tre anni sono la certificazione di un lavoro, di una passione, di una tenacia senza pari! Grazie Napoli, grazie a tutti quelli che hanno contribuito a questa felicità. — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 23, 2025

Ora la sfida di una stagione, la prossima, da affrontare con l’incognita di Antonio Conte – se rimarrà o meno in panchina – ma con la volontà di cementificare il ruolo del Napoli nell’élite del calcio italiano e provare a fare una campagna europea da protagonista, dopo il quarto di finale di Champions ottenuto due anni fa dal super Napoli di Spalletti.

© Riproduzione riservata