Napoli-Inter, contatto Acerbi-Osimhen: niente rigore

(Adnkronos) – Un rigore evidente non assegnato accende la discussione su Napoli-Inter. Al 59', sul risultato di 0-1 a favore dei nerazzurri, nell'area della formazione allenata da Inzaghi si verifica un episodio che appare chiaro. Osimhen anticipa nettamente Acerbi, che interviene in ritardo e con il piede sinistro colpisce la gamba destra dell'attaccante nigeriano: Osimhen, toccato sotto il polpaccio destro, cade a terra. L'arbitro Massa lascia proseguire, il Var non interviene.

