Napoli-Lazio, gol e fuorigioco: cosa è successo

(Adnkronos) – Napoli-Lazio finisce 1-2, i biancocelesti vincono al Maradona una gara caratterizzata da 2 reti annullate ai capitolini. Il match fa discutere per le decisioni dell'arbitro Colombo dopo il ricorso al Var. Sul punteggio di 2-1, la Lazio trova per due volte la terza rete. In entrambe le occasioni, le segnature vengono cancellate dopo l'esame delle immagini televisive. Zaccagni segna il 3-1 dopo l'imbucata di Guendouzi: l'arbitro convalida, il Var lo richiama e al monitor viene individuato il fuorigioco di Zaccagni. Pochi minuti dopo arriva il '3-1 bis' e anche questa volta il gol viene annullato per un fuorigioco di Zaccagni. Il caso però è più controverso rispetto al precedente. Luis Alberto innesca Zaccagni, anticipato dall'intervento di Di Lorenzo: il tocco del difensore si trasforma in un assist per Guendouzi che fa centro. Tutto regolare, apparentemente per l'arbitro. Arriva il nuovo richiamo del Var e il direttore di gara giudica attiva la posizione di Zaccagni: fuorigioco, niente gol. Alla fine, il commento laconico di Luis Alberto a Dazn: "Non si può arbitrare così, servono persone con carattere. Non si può buttare il lavoro di una settimana per un uomo… E lo dico ora che abbiamo vinto…".

