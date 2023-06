Napoli, per l’Equipe “Galtier sarà l’erede di Spalletti”

(Adnkronos) – "Galtier ai piedi del vulcano". È il titolo, in prima pagina, dell'Equipe, quotidiano francese. Il possibile passaggio del tecnico del Psg Christophe Galtier al Napoli prende tutta la copertina del giornale, con il logo del club di De Laurentiis alle spalle. Una conferma, questa, delle scelte per la panchina del Napoli? L’Equipe ha raccolto anche le dichiarazioni del legale dell’allenatore, Maitre Olivier Martin, che ha spiegato la situazione del suo assistito: “Stiamo procedendo a piccoli passi, la priorità è chiudere il rapporto con il Psg. Ancora non c’è niente di fatto, dopo ci concentreremo sul futuro. (Galtier, ndr) è molto richiesto, ma questo è normale”. Il prezzo fissato da De Laurentiis è altissimo, e l'eventuale arrivo di Galtier in panchina rinsalderebbe il rapporto con il Napoli. Per Victor Osimhen e l'attacco del Napoli, però, i bookmaker non escludono il colpo di scena. Il nigeriano rimane nel mirino dei top club in Europa – Manchester United e Chelsea su tutte – e in attesa dei prossimi sviluppi di mercato l'addio agli azzurri è offerto a 1,85 su Planetwin365. Allo stesso tempo prende piede una nuova ipotesi per il reparto avanzato partenopeo, per il quale uno dei nomi più chiacchierati è Beto. Anche in questo caso gli analisti ritengono molto probabile la sua partenza da Udine, scenario a 1,48 volte la posta. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

