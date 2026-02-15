Napoli-Roma 2-2: doppio Malen ma giallorossi ripresi due volte

Napoli-Roma è un pareggio scoppiettante contraddistinto dagli acquisti dell’ultima sessione invernale. Per i giallorossi è un pareggio non scontato alla vigilia ma che arriva con rammarico dopo che è passata in vantaggio due volte.

Napoli-Roma: la cronaca del primo tempo

Gian Piero Gasperini per Napoli-Roma lancia Zaragoza dal primo minuto, con Pellegrini, a supporto di Malen. Un acciaccato Soulé è in panchina, così come El Aynaoui: in mezzo al campo scelto Pisilli vicino a Cristante. Antonio Conte invece si schiera a specchio (3-4-2-1) con Politano schierato trequartista a fianco di Vergara dietro a Hojlund. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Al settimo Roma subito avanti: Ndicka recupera palla su Vergara e avvia la ripartenza, Mancini va in verticale per Zaragoza che da destra crossa in mezzo. Malen anticipa Beukema e insacca: quarto gol per l’olandese in Serie A. Il gol sveglia il Napoli che ci prova da lontano da Lobotka. Ancora Malen ci prova calciando a lato di poco, con stavolta Beukema provvidenziale. Il Napoli sul finire di tempo prova a pressare la Roma nella propria area e trova il pari. Dopo un lungo fraseggio al limite dell’area, Spinazzola riceve e ci prova: il pallone trova la deviazione fortuita del polpaccio di Pisilli provocando una traiettoria strana che Svilar non può levare dalla porta. Altro gol dell’ex giallorosso alla sua ex squadra.

Nella ripresa ancora Roma avanti e poi ripresa

Al rientro in campo Soulé prende il posto di Zaragoza. Spinazzola va vicino alla doppietta personale: cross troppo lungo che arriva dall’esterno che calcia molto bene e Svilar in tuffo sventa la minaccia. Dopo un lungo ragionamento di Gasperini, arrivano i cambi: Venturino ed El Aynaoui per Pellegrini e Pisilli.

Wesley viene lanciato da Malen a campo aperto e s’invola verso la porta: Rrahmani gli frana da dietro e Colombo indica il dischetto. Malen con una breve rincorsa calcia alla perfezione dove Milinkovic-Savic, pur intuendo, non può arrivare. Roma di nuovo avanti a 20 dalla fine. I tre protagonisti dell’episodio vengono sostituiti (si fanno male nel fallo da rigore sia Rrahmani sia Wesley, più Vaz entra la posto di Malen), così come fa il suo ingresso in campo Alisson Santos, che impegna subito Svilar con un rasoterra a incrociare su cui Svilar risponde presente. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il neo acquisto azzurro è elettrico, Celik fa troppa fatica a prenderlo e al terzo tentativo fa centro. Su recupero palla Hojlund fa la sponda per Giovane, serve subito il brasiliano che fa lo stesso movimento di prima e col destro stavolta il tiro sul primo palo è vincente: Napoli che riprende per la seconda volta la Roma all’82’. Nel recupero Vaz è pericoloso ma viene fermato, mentre Gutierrez da fuori impegna Svilar. Sono le ultime emozioni di un 2-2 che permette a Napoli e Roma di guadagnare un punto sulla Juventus. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Napoli-Roma: il tabellino della partita

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Beukema; Gutiérrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Pellegrini, Zaragoza; Malen. All. Gasperini

Marcatori: 7’ Malen, 40’ Spinazzola, 71’ rig. Malen, 82’ Santos

Ammoniti: 26’ Mancini, 69’ Rrahmani,

Arbitro: Colombo; Assistenti: Zingarelli, Bercigli; Quarto Uomo: Marcenaro; VAR: Abisso; A-VAR: Aureliano.