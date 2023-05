Napoli, Spalletti e le voci di addio: “Non volo da nessuna parte”

(Adnkronos) – "Tarpare le ali non so cosa voglia dire, dovete chiederlo al presidente. Questa cosa non è inerente a ciò che ci siamo detti a cena. Per quello che riguarda ciò che devo fare io non sono necessarie le ali, ma un paio di stivali. Non ho da volare da nessuna parte". Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, risponde così alle domande sull’ipotesi di un divorzio dal Napoli dopo la conquista dello scudetto. Dalla società partenopea sembra in uscita il ds Cristiano Giuntoli, che secondo le news di mercato è destinato alla Juve. "Bisogna ridire le stesse cose già dette, è una cosa che deve dire il presidente, io ho definito tutto in quella cena di una settimana fa, ho chiarito tutto. E' tutto chiaro, poi se volete continuare a fare acqua, fuoco, fuocherello, continuate a farlo, ma è tutto definito da quella sera". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

