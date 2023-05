(Adnkronos) – Il corpo semi carbonizzato di un giovane è stato trovato dalla polizia a Marigliano, in provincia di Napoli. Si tratta di un 27enne. Il ritrovamento è avvenuto in via Duchessa di Marigliano. Indaga la polizia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata