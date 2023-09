Napolitano, condoglianze di Putin a Mattarella: “Statista eccezionale”

(Adnkronos) – Vladimir Putin invia le sue condoglianze a Sergio Mattarella per la morte di Giorgio Napolitano. In un telegramma pubblicato sul sito del Cremlino, riferisce Ria Novosti, il presidente russo ha espresso le sue "più sentite condoglianze per la morte dell'ex presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano… È venuto a mancare uno statista eccezionale". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

