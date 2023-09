Napolitano, re Carlo: “Sua vita per la democrazia, ricordo amicizia con mia madre”

(Adnkronos) – Re Carlo III d'Inghilterra rende omaggio a Giorgio Napolitano, di cui ricorda l'amicizia con la madre, morta nel settembre dello scorso anno. In un messaggio indirizzato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Carlo scrive: "Ho appreso con grande tristezza della morte del presidente Napolitano. È stato un servitore dello Stato devoto che ha dedicato la sua vita e la sua carriera alla promozione della democrazia". "Ricordo con grande affetto il nostro incontro durante la mia visita a Roma nel 2009 e, in particolare, l'amicizia che esisteva tra il Presidente Napolitano e mia madre, Sua Maestà la Regina Elisabetta II", scrive ancora il re, che poi rivolge ancora "i miei pensieri e le mie preghiere alla famiglia del presidente Napolitano e al popolo italiano in questo momento". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata