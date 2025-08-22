Nasce “Costa d’Amalfi TV”: la nuova web tv per dare voce autentica alla Costiera

Sabato 23 agosto 2025, alle ore 17.00, avrà luogo l’inaugurazione ufficiale di Costa d’Amalfi TV, la prima web tv interamente dedicata alla Costiera Amalfitana. L’appuntamento è in Via Raimondo Orsini 15A a Tramonti (SA), un luogo scelto con cura per rappresentare il cuore della Divina Costiera.

Un progetto che parte dal territorio, pensato per il territorio

L'idea nasce da una precisa volontà: mettere in campo uno strumento moderno e vicino alla comunità, capace di esaltare il territorio senza fermarsi alle immagini da cartolina. Costa d'Amalfi TV si propone di raccontare la Costa come non è mai stata mostrata prima, con profondità, umanità e sguardo innovativo.

Guida locale e team giovane

A dirigere questa nuova iniziativa culturale il direttore editoriale Salvatore Serio, che guida un gruppo di giovani professionisti del territorio. È un progetto radicato, pensato dai locali per i locali e per chi vuole scoprire la Costiera con occhi nuovi.

Il claim che racchiude una promessa

Il marchio che accompagnerà la comunicazione della web tv è “la Costa d’Amalfi, come mai prima.”, una frase carica di ambizione: raccontare non solo i gioielli già noti al turismo globale, ma anche storie quotidiane, persone, tradizioni, eccellenze locali e aspetti meno visibili ma altrettanto unici della Divina Costiera.

Un palinsesto variegato e interconnesso

Il palinsesto della nuova emittente ambirà a essere trasversale e narrativamente coinvolgente:

Rubriche sui luoghi simbolo e sulla loro storia, per svelare volti nascosti del territorio.

Format su enogastronomia, ristorazione e ospitalità, per valorizzare sapori e accoglienza locali.

Approfondimenti sugli eventi, con focus su iniziative culturali, tradizionali e innovative.

Podcast e interviste con imprenditori, artisti, protagonisti della vita culturale costiera.

Le parole del direttore editoriale

“Nelle parole del direttore editoriale Salvatore Serio emerge una missione precisa: ’Costa d’Amalfi TV nasce per restituire al territorio una voce che sia davvero sua.’ ‘La Costa d’Amalfi, come mai prima.’ è il nostro impegno a raccontarla in modo nuovo, autentico, moderno e vicino alle persone. È un sogno che diventa realtà: abbiamo immaginato una televisione che appartenga davvero al nostro territorio e che ne sappia raccontare l’anima”.

Un momento collettivo

L’inaugurazione sarà una festa comunitaria. Parteciperanno autorità civili, religiose e militari, operatori economici, associazioni e cittadini. Questo momento simboleggia l’avvio ufficiale delle trasmissioni e la nascita di un nuovo dialogo mediatico con la Costa d’Amalfi.

Costa d'Amalfi TV si presenta come un'iniziativa ambiziosa nel panorama dei media locali: una piattaforma che unisce storia, cultura, enogastronomia, innovazione e comunità. Il taglio autentico, il radicamento territoriale e il coinvolgimento di figure giovani e appassionate ne fanno un progetto potenzialmente centrale per rilanciare la narrazione della Costiera Amalfitana. Con il claim evocativo "la Costa d'Amalfi, come mai prima", questa web tv promette di farsi leggere, ascoltare e vivere, andando oltre la superficie e restituendo voce alla vera anima di una terra magica, oggi avviata verso un racconto nuovo e partecipato.

