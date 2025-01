Nasce il primo Calendario dei Giornalisti: un omaggio all’informazione

Nasce il primo Calendario dei Giornalisti 2025. Un progetto inedito, mai realizzato prima, che verrà presentato ufficialmente venerdì 31 gennaio alle ore 10 nel salone di rappresentanza dell’Amministrazione provinciale di Frosinone, alla presenza del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, e del Consigliere delegato alla Cultura, Luigi Vacana.

A promuovere questa iniziativa unica nel suo genere è l’Associazione Giornalisti 2.0, un’organizzazione nata per sostenere e valorizzare il ruolo della stampa e il lavoro quotidiano di chi si occupa di informazione. Tra i protagonisti della presentazione, il presidente dell’Associazione, Maurizio Pizzuto, il Consigliere regionale dell’Ordine dei Giornalisti, Maurizio Lozzi, e Tommaso Polidoro che si occupa di formazione professionale continua.

Un calendario che racconta il giornalismo, tra immagini e parole

Non si tratta di un semplice calendario da parete, ma di un vero e proprio manifesto visivo del giornalismo contemporaneo, che attraverso immagini evocative e citazioni di grandi personalità del settore invita a riflettere sul valore dell’informazione, sulla sua evoluzione e sull’indispensabile funzione che essa svolge nella società. Ogni mese è arricchito da un messaggio simbolico, accompagnato da fotografie suggestive e pensieri ispiratori, che rendono il calendario un’opera editoriale di pregio e un tributo alla professione giornalistica.

Secondo Maurizio Pizzuto, il calendario è molto più di un prodotto da consultare: “È un manifesto visivo che racconta la nostra passione per il mestiere di giornalista”. Un punto di vista condiviso da Maurizio Lozzi, che sottolinea come non sia solo un oggetto decorativo, ma “uno strumento che in ogni pagina invita a riflettere sull’importanza della verità, alla quale i giornalisti ogni giorno devono contribuire”. Tommaso Polidoro, invece, lo definisce “un prodotto editoriale di qualità, utile a chi continua a credere nel valore di un’informazione libera e responsabile”.

Un’iniziativa per valorizzare il ruolo dell’informazione

Il calendario nasce in un momento storico complesso per la professione giornalistica, tra sfide legate alla digitalizzazione, alla lotta contro la disinformazione e alla necessità di rinnovare il rapporto con i lettori. L’Associazione Giornalisti 2.0, che opera attivamente nella provincia di Frosinone e su tutto il territorio regionale, si impegna da anni a sostenere i valori fondamentali della professione e a offrire strumenti di crescita e aggiornamento per gli operatori dell’informazione.

Una iniziativa che intende riaffermare l’importanza di un giornalismo etico, indipendente e di qualità, in grado di adattarsi ai tempi senza perdere di vista il proprio obiettivo principale: informare con rigore e responsabilità.

La presentazione del Calendario dei Giornalisti 2025 sarà dunque un’occasione per riflettere sul futuro della professione e per riconoscere il ruolo che il giornalismo continua a svolgere nel panorama sociale e culturale italiano. Un’opera che, mese dopo mese, accompagnerà chi crede ancora nel valore della verità e della libertà di stampa.