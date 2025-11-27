Nasce la Fondazione “Mattatoio di Roma-Città delle Arti”, uno dei più grandi centri culturali d’Europa

È stata firmata in Campidoglio la nascita della Fondazione “Mattatoio di Roma – Città delle Arti”, nuovo ente incaricato di guidare la trasformazione dello storico complesso dell’ex Mattatoio di Testaccio in un polo culturale tra i più estesi d’Europa.

All’atto costitutivo erano presenti il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Rettore dell’Università Roma Tre, Massimiliano Fiorucci, a conferma di una collaborazione istituzionale che mira a ridefinire il ruolo del quartiere Testaccio nel panorama culturale della capitale.

E’ nata la Fondazione “Mattatoio di Roma-Città delle Arti”

La Fondazione nasce grazie ai due soci fondatori, Roma Capitale e Università Roma Tre, e avrà la responsabilità di organizzare, sostenere e far crescere attività artistiche, creative, formative e scientifiche in linea con la nuova identità del complesso. L’obiettivo è chiaro: realizzare un luogo capace di produrre cultura, ricerca e innovazione, con un investimento complessivo che sfiora i 100 milioni di euro.

Fondazione “Mattatoio di Roma-Città delle Arti”, investimento record da 100 milioni

Secondo quanto indicato nell’atto costitutivo, la Fondazione sarà incaricata di dare forma alla nuova vita dell’ex Mattatoio, un complesso che negli ultimi anni ha già ospitato iniziative, esposizioni temporanee e attività accademiche. Con la costituzione ufficiale, questo percorso viene strutturato in modo stabile, creando un soggetto dedicato che potrà programmare in maniera continuativa eventi culturali, progetti di ricerca, collaborazioni artistiche e interventi formativi.

La missione del nuovo ente punta a valorizzare l’ampiezza e l’unicità degli spazi, combinando produzioni culturali e attività universitarie. Il carattere monumentale dell’ex Mattatoio rappresenta infatti una base ideale per immaginare un luogo in cui si uniscono creatività, studi accademici e nuove forme di espressione contemporanea.

Fondazione “Mattatoio di Roma – Città delle Arti”: la governance scelta per i prossimi cinque anni

La guida della Fondazione è stata affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. Il Sindaco Gualtieri ha nominato Manuela Veronelli Presidente e ha indicato Umberto Marroni come Amministratore Delegato. L’Università Roma Tre ha designato Alberto Attanasio nel ruolo di Vicepresidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà formato da tre membri con compiti di controllo finanziario e verifica delle procedure.

Questa struttura di governance, pensata per un mandato di cinque anni, dovrà garantire capacità gestionale, visione strategica e coordinamento con gli uffici della Capitale e con le strutture universitarie coinvolte. La scelta dei profili, tutti con esperienze solide nel campo della gestione pubblica o della cultura, punta a mettere in campo competenze utili a far crescere il progetto.

Fondazione “Mattatoio di Roma – Città delle Arti”: le risorse e il fondo di dotazione

La Fondazione potrà contare su un fondo di dotazione per il triennio 2025-2027 pari a 2,2 milioni di euro. Due milioni saranno a carico di Roma Capitale e 200mila euro saranno garantiti dall'Università Roma Tre. Si tratta di un primo passo finanziario che accompagnerà la fase di avvio dell'ente, in attesa del completamento dell'investimento complessivo da quasi 100 milioni previsto per la trasformazione strutturale del complesso.

Queste risorse saranno impiegate per la programmazione, la gestione amministrativa, la manutenzione e l'organizzazione delle iniziative culturali e formative. Il fondo rappresenta la base operativa che permetterà alla Fondazione di muovere i primi passi e avviare un calendario stabile di attività.

Fondazione “Mattatoio di Roma – Città delle Arti”: le parole del Sindaco Gualtieri

Roberto Gualtieri ha definito la nascita della Fondazione un passaggio che segna un momento importante nel percorso di rilancio culturale della Capitale. Il Sindaco ha ricordato come l’investimento in corso, vicino ai 100 milioni di euro, stia contribuendo a trasformare l’ex Mattatoio in una vera “Città delle Arti”, capace di ospitare produzioni artistiche, centri di formazione, progetti di ricerca e nuove occasioni di incontro pubblico.

Gualtieri ha ringraziato l’Università Roma Tre per la collaborazione e ha espresso fiducia nel lavoro del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Secondo il Sindaco, questa operazione permetterà di mettere a sistema ciò che negli ultimi anni era stato sperimentato grazie a iniziative temporanee, creando una gestione organica e una visione a lungo periodo.

Fondazione “Mattatoio di Roma – Città delle Arti”: la posizione dell’Università Roma Tre

Il Rettore Massimiliano Fiorucci ha ribadito il valore della collaborazione istituzionale che sta alla base della Fondazione. Per l’Università, l’ex Mattatoio è un luogo strategico che da tempo ospita attività accademiche, laboratori e progetti di ricerca. La possibilità di integrare queste attività con una gestione culturale stabile apre nuove opportunità per studenti, docenti e operatori del settore.

L’Ateneo potrà così partecipare alla definizione dell’offerta culturale del nuovo centro, mettendo in campo competenze scientifiche e capacità progettuali che contribuiranno a definire un modello innovativo nel rapporto fra università e produzione artistica.

Fondazione “Mattatoio di Roma – Città delle Arti”: ricadute previste sul territorio romano

La costituzione della Fondazione rappresenta un passo che può incidere sul tessuto culturale della città. L’ex Mattatoio è un luogo che negli ultimi decenni ha già dimostrato di poter accogliere grandi eventi, spazi espositivi, produzioni artistiche e ricerche universitarie. Con una gestione dedicata e un piano di investimento di questa portata, Roma punta a creare un polo che possa fare da catalizzatore per artisti, studenti, istituzioni culturali e operatori del settore.

La creazione della Fondazione potrebbe generare nuove occasioni lavorative, un incremento dell’offerta culturale e una presenza più costante di iniziative innovative, contribuendo a rafforzare il ruolo del quartiere Testaccio nel panorama culturale romano. L’importanza del progetto non si misura solo sulla portata economica dell’investimento, ma anche sulla capacità di creare un luogo in cui convivano identità storica e creatività contemporanea.

Fondazione “Mattatoio di Roma – Città delle Arti”: un progetto che guarda al futuro

Il nuovo ente nasce con l’ambizione di strutturare un’offerta culturale articolata e sostenibile. L’obiettivo è trasformare l’ex Mattatoio in un centro dove arte, formazione e ricerca possano alimentarsi a vicenda. La capacità di mettere a sistema competenze istituzionali, risorse economiche e un patrimonio architettonico unico crea le condizioni per un percorso duraturo.

Con l’avvio della Fondazione, Roma intende consolidare un polo culturale in grado di competere, per dimensioni e qualità dell’offerta, con le principali realtà europee. Un progetto che segna un importante passo verso una visione più ampia della cultura come elemento di crescita sociale e sviluppo urbano.