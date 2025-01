Nascosto nel Lazio vi è un paesino di poche anime che ha dei vicoletti pazzeschi | Meta perfetta per San Valentino

Se ami festeggiare San Valentino c’è solo un posto dove andare il 14 febbraio: è il Paesino nascosto più bello di tutto il Lazio.

A pochi km da Roma c’è un piccolo Comune in cui la natura fa da sfondo a promesse d’amore, dichiarazioni e effusioni.

Appena metterai piede nel Paesino nascosto ti renderai conto del suo potere di sciogliere perfino i cuori di ghiaccio.

Sembra stato creato di proposito per la ricorrenza di San Valentino. Questo borgo è così suggestivo che ogni angolo ispira parole d’amore.

Non impazzire per trovare la location più romantica del mondo: porta la tua metà nel Paesino nascosto del Lazio. Scopri dove si trova. Sarà una sorpresa da batticuore.

Paesino nascosto nel Lazio, la location più romantica della regione

San Valentino è ormai alle porte. Si tratta di una festa che da alcuni è accolta con grande entusiasmo e viene onorata con scambi di doni, cioccolatini e cena a lume di candeliera. Altri invece non si sentono rappresentati dalla festa dell’amore o non amano celebrare i sentimenti in una data precisa, il 14 febbraio, ma hanno comunque il piacere di condividere con la persona del cuore dei momenti a due e che cosa c’è di meglio di concedersi una fuga all’insegna della bellezza e del relax? Trascorrere una giornata immersi in una cornice fuori dal comune è un modo perfetto per far sentire speciale il proprio lui o la propria lei.

Se ora stai cercando una meta per una gita fuori porta o per un’escursione all’insegna della natura, ti suggeriamo uno dei borghi più belli del Lazio. Si tratta di un paesino nascosto, che rappresenta una vera chicca della regione. Rappresenta da sempre un’oasi naturalistica affacciata su un bellissimo specchio d’acqua dolce cristallino. Scopri come si chiama il Comune in questione, dove si trova e quanto dista dalla capitale.

Dove si trova il paradiso degli innamorati

Il paesino di cui parliamo si trova a ad appena 130 km da Roma, fa parte della provincia di Frosinone ed è poco distante da Sora. Questo piccolo Comune è circondato da borghi caratteristici come Sulmona, Avezzano e Castel di Sangro. Quello che piace di più ai turisti che visitano questo paesino nascosto del Lazio è l’aspetto naturalistico. Sono tantissimi sentieri e percorsi che partono proprio da qui.

Il borgo in questione si chiama Fibreno ed è immerso nella splendida Riserva Naturale Regionale del lago di Posta Fibreno, una cornice d’eccezione per ammirare l‘isola galleggiante nel Lago, detta La rota e anche la splendida Villa Gallio.