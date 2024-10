Nascosto tra i monti c’è un borgo da favola | Cibo, storia e natura: una vera gemma nel cuore del Lazio

Di certo è questo il borgo più bello del Lazio che dovresti correre a visitare prima possibile, è davvero imperdibile.

Non puoi rinunciare al piacere di passeggiare per le stradine acciottolate, di respirare un’aria pura e un’atmosfera da sogno. Qui il tempo sembra essersi fermato.

Nella cittadina laziale di cui parliamo abitano meno di quattrocento anime ma l’incontro di storia, arte e natura che puoi apprezzare qui è ineguagliabile.

Ecco qual è il borgo da favola che sorge nel cuore della regione Lazio, ad appena 30 minuti di auto da Roma.

Lazio, il borgo da favola nascosto tra i monti

Il Lazio offre tantissimi itinerari interessanti per chi ama avventurarsi tra natura, arte e architettura. La regione del centro Italia infatti è piena di borghi da sogno che meritano almeno una visita. Una cittadina in particolare però non può proprio essere omessa dalla lista dei borghi laziali più belli in assoluto, perché qui il fascino delle vette verdeggianti incontra la storia e chiunque faccia visita a questo luogo ameno ne resta estasiato.

Il borgo da favola si trova a poco meno di mezz’ora di auto dalla capitale e offre anche tante alternative appetitose per chi ama la buona tavola e apprezza le tradizioni gastronomiche e culinarie del Lazio. Insomma, se ti piace assaporare il gusto dell’autenticità e osservare scorci da fiaba non puoi proprio perdertelo. Scopri come si chiama e in quale zona del Lazio si trova.

L’autentica perla della regione

Il borgo da favola che sorge nel cuore della ragione Lazio è un comune di 400 anime, che sorge nella provincia di Rieti e più di preciso tra l’altopiano le Pratarelle e i Monti Lucretili. Le sue origini risalgono all’anno mille e la storia di questa piccola città arroccata tra i monti, affonda le sue radici nel pieno Medioevo. Il borgo in questione si chiama Orvinio ed è situato a circa 40 metri sul livello del mare. Qui è possibile far vista a diversi monumenti di grande pregio, come Santuario di Vallebona e il suo altare Maggiore. Il celebre castello Malvezzi Campeggi, edificato a metà del ‘400 e modificato per volere degli Orsini nel ‘500. La costruzione è stata completamente ristrutturata nel XX secolo ma conserva intatti i tratti originali.

Il fascino di Orivnio è legato al paesaggio circostante, fatto di natura incontaminata e pace. La bellezza della cittadina, che le è valsa il titolo di borgo da fiaba, è dovuta all’atmosfera magica, che regala tutto il sapore e la meraviglia dell’antico periodo medioevale. Insomma, si tratta di un posto che merita almeno una visita.