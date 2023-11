Natale 2023, tutte le celebrazioni di Papa Francesco

(Adnkronos) – Per il Natale 2023 quella di Papa Francesco è un'agenda fitta di impegni. Il giorno della Vigilia, il Pontefice presiederà la messa in Basilica Vaticana dalle 19.30. Il giorno di Natale, alle 12 dalla Loggia Centrale della Basilica di San Pietro terrà la benedizione Urbi et Orbi. Il 31 dicembre, nella Basilica di San Pietro, alle 17, i Primi Vespri e il Te Deum in ringraziamento per l’anno trascorso. L'1 gennaio, alle 10, presiederà la messa nella Cappella papale nella Giornata mondiale della pace. Il 6 gennaio, Epifania del Signore, alle 10 presiederà la messa. Il 7 gennaio i battesimi di alcuni bambini in Cappella Sistina. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

