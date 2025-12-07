Natale a Londra, cucina romana con il miglior rapporto qualità-prezzo: Garum è la tappa per chi parte da Roma

Andare a Londra nel periodo natalizio significa luci, shopping, musei, ma anche conti salati al ristorante. Per i viaggiatori che arrivano da Roma però, c’è un indirizzo che mette insieme due elementi rari in centro città: cucina romana fatta come si deve e un rapporto qualità-prezzo che, per gli standard londinesi, è difficile da battere. È Garum, il ristorante romano di Arcangelo Dandini e Francesco Fantinel in Queensway, a due passi da Kensington Gardens, che in pochi anni si è ritagliato un posto di rilievo nelle guide internazionali e nelle abitudini dei tanti italiani in visita nella capitale britannica.

Garum, Roma a Bayswater con i piatti simbolo della Capitale

La carta di Garum parla la lingua della Capitale senza compromessi: rigatoni alla carbonara con guanciale vero e mantecatura cremosa, cacio e pepe fatta come nelle osterie storiche, amatriciana, trippa, baccalà croccante, fiori di zucca, supplì e pallotte cacio e ova. Una sequenza di piatti che per un romano non ha bisogno di traduzioni e che per chi arriva da Roma rappresenta una rassicurazione immediata, soprattutto dopo giornate intense in metropolitana, file e camminate chilometriche nel gelo londinese.

La filosofia è quella della cucina di casa: ricette povere nelle origini, ma realizzate con tecnica, materia prima curata e cotture precise. Non è una "versione internazionale" della cucina romana, bensì la stessa che si potrebbe trovare nei Castelli o in un quartiere storico di Roma, solo spostata a poche fermate da Hyde Park.

Un locale premiato che resta accessibile: perché il conto è onesto

Uno dei punti di forza di Garum, che interessa in modo particolare i lettori, è il rapporto qualità-prezzo. In una zona in cui un piatto di pasta anonimo supera facilmente le 20 sterline e dove il servizio spesso si paga caro, la spesa media da Garum si attesta intorno alle 45 sterline a persona, con una proposta che comprende fritti, primo piatto e dolce, accompagnati da vini selezionati. Per il livello della cucina, l’attenzione al servizio e la collocazione nel cuore di Bayswater, si tratta di un conto decisamente competitivo.

Non a caso Garum è stato inserito da Gambero Rosso fra i migliori ristoranti italiani di Londra, con due “forchette” e una descrizione che sottolinea la fedeltà alla tradizione laziale e il calore dell’accoglienza. In pratica, un’esperienza da ristorante premiato a prezzi che, in molti casi, non si discostano molto da certe cene turistiche in centro.

L’ospitalità romana che piace agli italiani in viaggio

Se i piatti raccontano Roma, il servizio ne conferma il carattere. Dandini e Fantinel hanno costruito un ambiente informale ma curato, dove l’ospite viene seguito con la stessa attenzione che ci si aspetta in una buona trattoria della Capitale: spiegazioni semplici sui piatti, suggerimenti sui vini, tempi di uscita delle portate studiati per chi magari è reduce da una giornata intensa in città.

Tutte le recensioni insistono su questo punto: si esce con la sensazione di aver mangiato bene e di essere stati trattati con genuina cordialità, senza rigidità e senza eccessi di scena. Per chi parte da Roma e atterra in una metropoli spesso percepita come fredda, trovare una sala che parla italiano, con staff pronto a consigliare anche in funzione del budget, fa una differenza concreta.

Bayswater, posizione strategica per un Natale romano all’estero

L’indirizzo è un altro elemento da non sottovalutare: 68 Queensway, nel quartiere di Bayswater, davanti alla fermata della metropolitana e a breve distanza da zone amatissime dai visitatori italiani come Notting Hill, Kensington, Marble Arch e Oxford Street.

L'indirizzo è un altro elemento da non sottovalutare: 68 Queensway, nel quartiere di Bayswater, davanti alla fermata della metropolitana e a breve distanza da zone amatissime dai visitatori italiani come Notting Hill, Kensington, Marble Arch e Oxford Street.

Questo permette di inserire la cena da Garum all'interno di una giornata tipicamente natalizia: passeggiata fra i mercatini, vetrine illuminate, parchi, musei, magari una puntata a Winter Wonderland, e infine un tavolo dove riordinare le idee davanti a una carbonara o a un tiramisù servito in una tazza da cappuccino, come raccontano le cronache gastronomiche londinesi. Dal punto di vista pratico, significa anche ridurre gli spostamenti e gestire meglio il tempo, una esigenza reale di chi viaggia con famiglia o amici.

Feste, menu dedicati e convenienza per gruppi, famiglie e aziende

Nel periodo natalizio Garum propone menu pensati per cene di gruppo, incontri aziendali, famiglie in viaggio o coppie che vogliono regalarsi una serata speciale in una Londra addobbata. Sul sito compaiono menu degustazione, proposte per Christmas Party e formule adatte a chi preferisce avere un costo chiaro fin dall'inizio senza rinunciare alla qualità della cucina.

Per chi arriva da Roma, abituato a una certa idea di convivialità, è un modo per mantenere in viaggio lo stesso stile di festa che si vivrebbe a casa, con il plus di trovarsi in una delle capitali più visitate al mondo. Anche in questo caso il costo complessivo, se paragonato ad altre proposte londinesi della stessa fascia, risulta competitivo e spesso più conveniente di quanto ci si aspetterebbe prima di partire.

Un ambasciatore del Lazio nel cuore di Londra

C’è infine un aspetto identitario che interessa da vicino un giornale romano e laziale: Garum è, di fatto, un piccolo ambasciatore del territorio. Lo è per la figura di Arcangelo Dandini, chef legato ai Castelli Romani e alla tradizione della cucina laziale; lo è per alcuni vini in carta, come il Cesanese, che portano in tavola l’immagine di un Lazio enologico spesso meno raccontato di altre regioni, ma non meno interessante; lo è per lo stile di ospitalità, che reinterpreta in chiave internazionale il modo di “fare ristorazione” tipico di casa nostra.

A dicembre, mese in cui tanti viaggiatori partono da Fiumicino o Ciampino per vivere il Natale londinese, sapere che esiste un luogo dove ritrovare i sapori di Roma a un prezzo corretto, in un contesto premiato e riconosciuto, rappresenta un'informazione utile.

Per chi sta programmando una fuga sotto le luci di Oxford Street, un consiglio concreto è quello di prenotare con anticipo: Londra a dicembre è affollata, e gli indirizzi capaci di unire autenticità, accoglienza italiana e conto ragionevole si riempiono in fretta. Garum, in questo senso, è una sosta intelligente: una cena romana nel cuore di Bayswater che consente di godersi la città senza avere brutte sorprese al momento del conto.