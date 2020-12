Ambrogio Sparagna insieme ai solisti dell’Orchestra Popolare Italiana (Raffaello Simeoni, Valentina Ferraiuolo, Erasmo Treglia). A bordo di un open bus turistico a due piani, sono partiti ieri, martedì 22 Dicembre, da Piazza dei Cinquecento, di fronte alla Stazione Termini. La missione era quella di animare le vie della Capitale. Hanno proposto una selezione di canzoni tradizionali del Natale e brani del repertorio più tradizionale delle borgate romane e della campagna romana. Oltre ad alcuni brani di autori e interpreti eccezionali legati alla storia della città. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

L’itinerario di ieri, martedì 22

Piazza dei Cinquecento, Viale Einaudi, Piazza della Repubblica, Via Nazionale, Largo Magnanapoli, Via Quattro Novembre, Piazza Venezia. Via dei Fori Imperiali, Piazza del Colosseo, Via Celio Vienna, Via di San Gregorio, Viale Aventino. Via Marmorata, Lungotevere Aventino, Lungotevere dei Pierleoni, Lungotevere dei Sangallo, Ponte Vittorio Emanuele. Lungotevere Gianicolense, Piazza Trilussa. Poi hanno fanno il percorso inverso per tornare al punto di partenza a Piazza dei Cinquecento.



























L’itinerario di oggi, mercoledì 23

Piazza dei Cinquecento, Via Cavour, Via Liberiana, Piazza Santa Maria Maggiore, Via Merulana, Piazza San Giovanni in Laterano, Via Carlo Felice, Piazza Santa Croce in Gerusalemme, Piazzale Albicano (Porta Maggiore), Via Prenestina, Via del Pigneto, Piazza del Pigneto, Via L’Aquila, Piazzale Prenestino, Via Prenestina, Largo Preneste, Via di Acqua Bullicante, Via Teano, Via Anagni,Viale della Primavera, Via Tor de’ Schiavi, Via delle Camelie, Piazza San Felice da Cantalice, Via dei Castani, Piazza dei Mirti.

