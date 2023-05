Natalità, Gualtieri: “Numeri preoccupanti, è sfida centrale”

(Adnkronos) – "La natalità è un tema importante che desta preoccupazione per dei numeri che continuano ad essere negativi e preoccupanti". Lo ha affermato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla terza edizione degli Stati generali della natalità in corso all'Auditorium della Conciliazione a Roma. "Numeri che danno un senso di choc – ha sottolineato Gualtieri – la natalità è il tema meno di parte che esiste: se c'è qualcosa che unisce tutti deve essere la consapevolezza che il calo delle nascite è il grande problema del Paese. Quella della natalità, è una sfida centrale per il nostro presente e futuro: se ci sono meno bambini una società sarà meno in grado di guardare al domani". Facendo poi riferimento a Roma, Gualtieri afferma che "siamo in pieno inverno demografico a Roma. Nel 2008 erano nati 27mila bambini mentre nel 2021 siamo sotto i 18mila e se guardiamo alle previsioni nel 2022 si arriverà intorno ai 16 mila nuovi nati". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata