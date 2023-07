Nba, LeBron James non si ritira

(Adnkronos) –

LeBron James non si ritira. "Il giorno non è oggi", ha detto la stella dei Los Angeles Lakers durante la cerimonia dei premi Espys. James, 38 anni, aveva prospettato l’ipotesi del ritiro dopo l’eliminazione dai playoff contro i Denver Nuggets, al termine della stagione in cui è diventato il miglior realizzatore di tutti i tempi. “Non importa quanti punti segnerò o cosa potrò fare in campo. La vera domanda è: posso continuare a giocare senza ingannare questo sport? Il giorno in cui non potrò più dare tutto in campo sarà il giorno in cui smetterò. Per vostra fortuna, questo giorno non è oggi", le parole del campione Nba, che tornerà in campo per la 21esima stagione. —[email protected] (Web Info)

