Nba, Portland cede Lillard a Milwaukee: il maxi scambio

(Adnkronos) – Damian Lillard dai Portland Trail Bllazers ai Milwaukee Bucks in un maxi scambio che infiamma il mercato Nba. Portland cede la sua stella, che da mesi spingeva per cambiare maglia, e la spedisce a Milwaukee in un'operazione che coinvolge anche i Phoenix Suns, come riferisce Espn. Lillard, dopo una carriera avara di soddisfazioni nei playoff, potrà provare a puntare al titolo con i Bucks di Giannis Antetokounmpo. I Trail Blazers ottengono da Jrue Holyday da Milwaukee e DeAndre Ayton da Phoenix, oltre a Toumani Camara e alla prima scelta dei Bucks nel draft 2029. I Suns acquisiscono il centro Jusuf Nurkic da Portland e la guardia Grayson Allen da Milwaukee nella trade che porta in Oregon anche Nassir Little e Keon Johnson. —[email protected] (Web Info)

