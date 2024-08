Ne hanno ‘tagliata’ un’altra: non c’è pace in casa Rai | Doccia ghiacciata per la conduttrice di punta

Un altro doloroso addio per la Rai: annuncio amarissimo e del tutto inaspettato per la famosa conduttrice tv.

La notizia sta facendo indignare tutti i telespettatori che seguono i programmi del palinsesto della tv di Stato.

Potrebbe farle venire in mente di abbandonare l’azienda di Viale Mazzini: scopriamo di chi si tratta e soprattutto che cosa è successo nelle scorse ore.

L’amata presentatrice, che è approdata alla Rai, dopo una lunga e brillante carriera presso le emittenti private di Mediaset, non sarà per niente felice della scelta che i vertici dell’azienda hanno fatto per lei.

Rai, la scelta drastica nei confronti dell’amata conduttrice

La Rai sta attraversando un momento di grandi cambiamenti, sfide e rivoluzioni, dalle polemiche contro il Governo Meloni, che i giornalisti della tv di Stato accusano di aver monopolizzato le emittenti del servizio pubblico nazionale, fino all’addio di tantissimi personaggi, molto popolari e amati dal pubblico italiano. Nelle scorse ore, dopo le notizie su Amadeus, Francesca Fagnani e Serena Botrone, è saltata fuori un’altra news inaspettata.

Questa volta i riflettori sono puntati su Alessia Marcuzzi. Come saprete la conduttrice, dopo una lunga e brillante carriera in Mediaset, aveva deciso di prendersi una pausa. Il suo momento lontano dagli studi televisivi è stato abbastanza lungo. Tanto è vero che molti dei suoi fan hanno cominciato a temere che stesse per abbandonare in via definitiva il piccolo schermo nostrano. Alessia Marcuzzi invece, per la gioia dei telespettatori, è tornata in tv, e questa volta in Rai. Il suo ingresso nell’azienda di Viale Mazzini però ora potrebbe essere segnato da un evento spiacevole. Scopriamo che cosa sta accadendo alla celebre presentatrice.

L’addio al suo programma tv, cancellato dal palinsesto estivo

L scorso anno Alessia Marcuzzi è arrivata in Rai con un format tutto suo, ovvero il nuovo programma chiamato Boomerissima, andato in onda su Rai 2. Lo show ha registrato il 5.10% di share. Dunque sono stati oltre 800.000 i telespettatori sintonizzati sul secondo canale della tv di Stato per seguire il contenuto che mette a confronto due generazioni diverse, boomer e millennial.

La Rai ha deciso di trasmettere le repliche di questa edizione il sabato sera, su Rai Uno, durante il periodo estivo. Adesso però i vertici di Viale Mazzini sembrano aver fatto un brusco passo indietro. Come ha fatto sapere il giornalista Davide Maggio, tramite le news del suo portale web, dopo gli ascolti poco soddisfacenti registrati dall’auditel nelle prime due puntate la Rai ha deciso di eliminare Boomerissima dal palinsesto estivo.