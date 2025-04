Nei giorni dopo la scomparsa di Ilaria Sula, il suo telefono ha inviato messaggi e diceva che stava bene

Nei giorni successivi alla scomparsa di Ilaria Sula, ventidue anni, studentessa universitaria, il suo telefono ha continuato a “vivere”. Ha inviato messaggi, ha rassicurato, ha detto che stava bene, che si era presa una pausa, che sarebbe tornata “tra un mese”. Solo che non era lei a scrivere.

A digitare quei testi era Mark Antony Samson, il suo fidanzato, colui che – secondo quanto ha lui stesso ammesso – l’aveva già uccisa nella notte tra il 25 e il 26 marzo, nella sua camera da letto al piano terra di un’abitazione al quartiere Africano, in via Homs. Una stanza chiusa a chiave, mentre in casa c’erano anche i suoi genitori.

Otto messaggi. Otto tentativi di simulare normalità, in una delle messinscene più disturbanti e lucide che un’indagine per femminicidio abbia registrato negli ultimi anni. Per giorni, Mark ha fatto parlare Ilaria con parole che non erano sue, prolungando il suo silenzio, mascherandolo di vita.

Parole vuote, ma scritte per ingannare

Il primo a ricevere uno di quei messaggi è stato Flamur Sula, il padre di Ilaria. “Ciao pa’, non ti preoccupare. Sto bene. Mi sono allontanata con un ragazzo e una ragazza. Torno a Terni tra un mese.” Lo ha letto incredulo. Poi ne sono arrivati altri, tutti simili: “Sto bene, non preoccupatevi.”

Per un genitore che conosce la propria figlia, quelle parole non suonavano giuste. Non tanto per il contenuto, quanto per il tono. Lo stile, la punteggiatura, persino il modo di dire “ciao pa’” – c’era qualcosa che non tornava. Non era la voce di Ilaria. Era qualcuno che cercava di imitarla, senza riuscirci.

La narrazione parallela di un colpevole

Secondo quanto ricostruito finora dalla Squadra Mobile di Roma, guidata dal dirigente Roberto Pititto, Mark Samson ha usato il telefono di Ilaria non solo per contattare familiari e amici, ma anche per scrivere messaggi sui suoi profili social, per poi cancellarli e persino disattivarli, nel tentativo di azzerare le tracce digitali della ragazza.

Le sue azioni erano programmate. Calcolate. Ha creato una storia in parallelo, fittizia, in cui Ilaria non era scomparsa, non era morta, ma semplicemente “si era allontanata per riflettere”. Come se bastasse una bugia scritta per sottrarre tempo alle domande.

Ma le domande sono arrivate lo stesso. Le amiche, i genitori, il fratello Leon: tutti hanno detto la stessa cosa agli investigatori. “Non era lei.”

Il corpo caricato di notte, il SUV nero e l’illusione della quotidianità

Secondo quanto emerso, Mark ha tenuto con sé il corpo per alcune ore – forse anche per giorni – prima di caricarlo a bordo del SUV nero di famiglia e trasportarlo fino a Capranica Prenestina, in una zona isolata, tra le sterpaglie e i rifiuti di una discarica. Lì ha gettato il corpo. Lì si è chiusa la parte materiale del crimine, ma non il suo tentativo di controllo.

Durante quei giorni, chi lo ha incontrato nel quartiere lo descrive come “sorridente”, “cordiale”. Era in giro, nella zona della Sedia del Diavolo, dove è cresciuto. Saliva e scendeva dall’auto. Faceva il possibile per non cambiare nulla. Anche questo faceva parte del suo disegno: non solo cancellare Ilaria, ma coprire ogni segnale che potesse indicare una frattura.

La manipolazione non è finita con l’omicidio

Chi conosce le dinamiche di violenza di genere sa che il controllo non finisce con il gesto fisico. Spesso, l’omicidio non è che l’ultimo atto di un potere che si è già radicato nel tempo, nella relazione, nel corpo e nel pensiero della vittima.

Ilaria, secondo chi le era vicino, aveva iniziato a prendere le distanze da Mark. L’ultimo incontro – quello che lui ha trasformato in trappola – sembrava non essere accompagnato da paura, ma da determinazione. È questo che le amiche hanno riferito alla polizia: “Era tranquilla, non si aspettava niente di simile”.

Ma qualcosa, in quella stanza chiusa a chiave, è accaduto. Qualcosa di definitivo.

Cosa resta, dopo la messinscena

I messaggi, ora, sono prove. I tabulati del telefono – che Mark ha dichiarato di aver gettato in un tombino, senza che al momento sia stato ritrovato – verranno analizzati a fondo. Lo stesso vale per i dati dei social, che potrebbero rivelare tempi, accessi, e nuovi indizi.

La magistratura, con il pm Perna e il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, sta ricostruendo ogni mossa. Ma oltre all’inchiesta penale c’è un’altra forma di ricostruzione, quella emotiva e collettiva. Perché questa storia non riguarda solo l’orrore del gesto, ma anche il tentativo di alterare il dolore degli altri, di scrivere per loro una verità alternativa. Di rubare anche il lutto, dopo aver rubato la vita. E rimane soprattutto da chiarire il ruolo dei genitori dell’assassino.

