Nei parchi di Roma, tanti cani senza guinzaglio preoccupano chi cerca relax. Chi ha ragione?

I parchi romani come zone di tensione

Nei parchi di Roma, la presenza massiccia di cani liberi suscita preoccupazione tra chi cerca un momento di relax in questi spazi verdi. Le aree adibite ai quattro zampe restano spesso inutilizzate, mentre i prati comuni pullulano di animali senza guinzaglio. Questo rappresenta un problema soprattutto per famiglie con bambini e anziani. Eugenio, frequentatore del parco Nemorense, descrive la scena: “Chiacchierano al cellulare mentre i cani scorrazzano incontrollati.” Non sono rari i casi in cui un bambino o un anziano vengono avvicinati da animali senza controllo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Episodi di aggressioni canine

In più occasioni si sono verificati incidenti spiacevoli: da Pietralata a Tor Vergata, passando per Talenti, dove una persona è stata gravemente ferita da un mastino. Gli attacchi non solo mettono in luce l’indifferenza dei proprietari verso le regole del buon senso, ma anche l’assenza di un’adeguata sorveglianza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La voce dei cittadini preoccupati

L’incuria dei proprietari è fonte di frustrazione per molti. “Ogni giorno la stessa storia,” si lamenta Raffaella, madre che frequenta il parco con i suoi figli. Racconta delle deiezioni lasciate ovunque e dell’impossibilità di sapere chi sia il responsabile quando si chiede spiegazioni. Anche Chiara, che porta il suo cane sempre al guinzaglio, concorda: “Le persone anziane non vengono più a passeggiare qui per paura.”

Proposte per migliorare la situazione

L’associazione Earth propone l’introduzione di un patentino obbligatorio per chi possiede un cane. La presidente Valentina Coppola sottolinea l’importanza della segnalazione rapida alle autorità competenti in caso di incidenti o comportamento scorretto dei proprietari. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

È fondamentale ristabilire il rispetto delle regole nei parchi pubblici di Roma per garantire la sicurezza e il benessere di tutti gli utenti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

