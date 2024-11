Nel Lazio è già NATALE | Ecco le Luminarie più belle della Regione: Babbo Natale lascia la Lapponia e si trasferisce qui, gli elfi sono avvisati

Se non vedi l’ora che arrivi Natale, vai a far visita alle luminarie più belle del Lazio. Qui le Feste sono già cominciate.

Non devi arrivare in Lapponia, nella regione della capitale ci sono tanti posti ed eventi speciali dove l’appuntamento con la magia del Natale arriva molto prima.

In alcune piazze e borghi del Lazio si sente già un’aria di festa, le luci brillano, la gente resta incantata di fronte allo spettacolo delle luminarie, del buon cibo e dei mercatini natalizi.

Qui sembra proprio essersi trasferito Babbo Natale in persona! Dolci, luminarie, buon cibo e divertimento ti aspettano.

Non perderti le installazioni luminose più belle della regione e organizza in tempo la tua visita all’insegna dell’atmosfera natalizia.

Lazio, le luminarie più belle della regione

Chi ama il periodo più dolce dell’anno aspetta con impazienza i giorni fatti di brindisi, cene e pranzi con amici e parenti, scambi di auguri e regali. Per fortuna non occorre attendere il 25 dicembre per poter vivere la magia del Natale. Ci sono dei posti dove si può respirare l’atmosfera di festa anche molti giorni prima.

In particolare il Lazio vanta un calendario di eventi ricchissimo e alcune delle luminarie natalizie della regione meritano di certo una visita. Dunque prendi nota degli indirizzi e delle location, e non perderti quelle più belle.

Dove andare per immergersi in un’atmosfera da sogno

Come si legge sulla pagina Instagram love is in the airport, nella capitale e tutta la regione Lazio il Natale è già alle porte. In particolare per questo Natale saranno 4 le tappe laziali per i veri Christmas addicted. Tra queste la prima si trova nel cuore delle città eterna. Se vivi a Roma o hai in programma una gita natalizia nella capitale, allora di certo non ti puoi perdere le luminarie di Villa Borghese: dirigiti verso il Christmas World e goditi un evento natalizio in grande stile. Anche a Cinecittà c’è un villaggio natalizio originale e imperdibile, e che ha un animo diverso da tutti gli altri perché è ispirato all’Oriente. Si chiama Oriental World!

Se vuoi vivere un sogno ad occhi aperti ti consigliamo l’atmosfera da fiaba di Palazzo Chigi ad Ariccia. Queste luminarie della località dei Castelli Romani infatti, attirano grandi e piccini, grazie alle loro installazioni dedicate al mondo della Walt Disney. Anche nella splendida Perla del Mar Tirreno, Gaeta, è possibile trovare tantissime luminarie, irresistibili specialità tipiche della cucina laziale e tante altre attrazioni natalizie.