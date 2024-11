Nel Lazio esiste un Comune che si è trasformato in un PRESEPE | Cittadini e negozianti sono già pronti, tanti turisti attesi in piazza

Il vero presepe è solo qui: questo è il bellissimo borgo del Lazio in cui vivere tutta la magia del Natale.

L’atmosfera è da sogno e il clima che si respira fa vivere le sensazioni autentiche della Festa e della condivisione.

Scopri subito dove si trova e come arrivarci, non perderti il comune in cui ogni angolo sembra ricordare quello di un presepe vero e proprio.

Si trova nel cuore della regione Lazio ed è un borgo medioevale incantato, così caratteristico che sembra essere sospeso nel tempo.

Il presepe a cielo aperto, in cui assaporare il gusto, ammirare le luci e lo spettacolo del vero Natale.

Il borgo presepe nel Lazio, dove respirare la vera atmosfera del Natale

Elfi, slitta e casa di Babbo Natale, leccornie squisite e dolcetti irresistibili: qui c’è tutta la magia delle Feste. C’è perfino il centro di smistamento dei doni! Quello che, più di tutto, fa di questo posto il luogo speciale in cui trascorrere una giornata all’insegna dell’autentico spirito del Natale è che si tratta di un vero e proprio borgo presepe, che si erge tra i colli della regione Lazio in un’area incontaminata.

Il comune che ogni anno si trasforma in un vero e proprio presepe si trova in provincia di Rieti, al confine tra Lazio e Abruzzo. Preparati a un’avventura indimenticabile: se deciderai di visitare questo posto speciale, ti immergerai a pieno nell’atmosfera natalizia.

Dove si trova il comune a mille metri di altezza in cui vivere la magia delle Feste

Come si legge sul sito web ufficiale del borgo, www.ilpresepedibabbonatale.info, secondo la legenda, Babbo Natale in persona sembra aver scelto questa location d’eccezione per il suo lavoro unico e speciale: consegnare i doni a tutti i bimbi del mondo nella notte di Natale. Qui infatti, tra cantine in cui dedicarsi ai balocchi quiete e aria di montagna, Babbo Natale avrebbe trovato il posto migliore in cui far tappa per portare a compimento la sua missione.

Il borgo in questione è Collalto Sabino e qui, ogni anno, a partire dalla seconda metà di novembre, fino a Natale, tutti i fine settimana è possibile partecipare alla festa che anima tutto il Paese. Nelle date 17, 24 novembre e 1, 8, 15 e 22 dicembre 2024 chi si reca nel borgo presepe potrà gustare le pietanze della cucina tipica locale e passeggiare tra i mercatini natalizi, divertirsi con il servizio animazione per i più piccoli e vivere un’emozione diversa dal solito. L’accesso al Paese è gratuito, così come il parcheggio.