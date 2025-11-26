Nemi, 20enne aggredita e rapinata: arrestati tre giovani trovati con hashish e cocaina

La richiesta d’aiuto di una 20enne ha dato avvio a un intervento rapido dei Carabinieri, culminato con l’arresto di tre giovani e il sequestro di un consistente quantitativo di droga. La ragazza ha raccontato di essere stata aggredita e rapinata dal compagno, un episodio che ha richiesto l’intervento congiunto dei militari della Compagnia di Velletri e dei sanitari del 118.

Nemi, 20enne aggredita: tre giovani arrestati con 2 kg di droga

Le informazioni fornite dalla vittima hanno permesso di individuare in breve tempo i presunti responsabili, trovati con oltre due chili di hashish e 33 grammi di cocaina. Un quadro che ha portato a misure immediate, con i tre indagati condotti in carcere a Velletri, dove restano a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Operazione a Nemi, l’intervento dei Carabinieri

Secondo quanto comunicato dalle fonti ufficiali, la chiamata della giovane è arrivata in serata al 112. La ragazza, visibilmente provata, ha riferito ai militari di essere stata colpita dal compagno e privata di alcuni effetti personali. Al loro arrivo, gli operatori sanitari hanno verificato lo stato di salute della vittima mentre i Carabinieri hanno iniziato a raccogliere elementi utili per indirizzare le verifiche successive.

La descrizione fornita dalla ventenne ha orientato l’attenzione verso Genzano di Roma, dove i militari hanno esteso la presenza operativa con controlli mirati nelle zone segnalate.

Da Nemi a Genzano di Roma: bloccati i giovani sospettati

Le pattuglie impegnate nel servizio hanno raggiunto Genzano in tempi brevi, concentrandosi sui punti considerati più idonei a intercettare i tre ragazzi descritti dalla vittima. La loro individuazione è avvenuta in strada, dove due dei giovani erano in compagnia di un coetaneo.

I Carabinieri hanno proceduto all’identificazione e immediatamente avviato controlli personali e veicolari, estesi poi anche alle abitazioni collegate ai soggetti fermati. L’attività ha consentito di ricostruire i movimenti del gruppo e valutare la presenza di eventuali elementi utili a sostenere il racconto della vittima.

Il sequestro di hashish e cocaina

Durante le perquisizioni, i militari hanno rinvenuto un quantitativo rilevante di droga, suddiviso e conservato con materiali idonei al confezionamento. Oltre due chili di hashish organizzati in panetti e circa trentatré grammi di cocaina sono stati sequestrati insieme a 1980 euro in contanti, somma ritenuta compatibile con un’attività di cessione al dettaglio.

La presenza di queste sostanze ha ampliato ulteriormente il profilo dell'intervento, portando ad accuse aggiuntive per tutti e tre i giovani. I Carabinieri hanno sottolineato che il materiale sequestrato consente di delineare un contesto operativo non improvvisato, con strumenti che fanno pensare a un'attività avviata da tempo.

Misure adottate dall’Autorità Giudiziaria

I tre ragazzi, di età compresa fra 19 e 21 anni, sono stati arrestati con differenti addebiti: due di loro dovranno rispondere del presunto coinvolgimento nell’aggressione e rapina della giovane avvenuta a Nemi, oltre che della detenzione ai fini di spaccio. Il terzo è stato fermato per la sola detenzione di sostanze stupefacenti destinate alla vendita.

Dopo gli atti di rito, tutti sono stati accompagnati al carcere di Velletri. L’autorità giudiziaria ha chiarito che le posizioni dei tre restano oggetto di accertamento nella fase delle indagini preliminari, ricordando il principio di presunzione d’innocenza fino a una sentenza definitiva.

Reazioni nel territorio

Il caso ha richiamato l’attenzione su dinamiche giovanili caratterizzate da comportamenti violenti e attività illecite, spesso intrecciate a situazioni relazionali complesse. Per gli investigatori, l’aggressione denunciata dalla giovane rappresenta un tassello importante per comprendere la struttura dei rapporti fra i soggetti coinvolti e l’ambito in cui si muovevano.

Le prossime settimane saranno decisive per consolidare gli elementi raccolti e definire l’evoluzione processuale delle posizioni dei tre ragazzi fermati.