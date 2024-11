Nemici della salute: dai pesticidi alle microplastiche, come difendersi con una corretta alimentazione

Berrino sostiene che la salute dipende dalle scelte che facciamo ogni giorno e invita a prestare attenzione non solo a ciò che mangiamo, ma anche a come e dove viene prodotto

Viviamo in un mondo dove la qualità del cibo e dell’ambiente è sempre più al centro dell’attenzione, ma i nemici della nostra salute, spesso invisibili, continuano a insidiare il nostro organismo. Il medico ed epidemiologo Franco Berrino, in un articolo al Corriere della Sera, ha lanciato un monito chiaro: pesticidi, microplastiche e sostanze chimiche presenti nei prodotti che consumiamo quotidianamente sono tra i principali fattori di rischio per la nostra salute. Ecco cosa possiamo fare per difenderci e migliorare il nostro benessere.

I pesticidi: il veleno nei nostri piatti

Uno dei principali nemici per il nostro organismo sono i pesticidi. Utilizzati in agricoltura per proteggere le coltivazioni, queste sostanze chimiche finiscono inevitabilmente nei cibi che consumiamo, soprattutto frutta e verdura. Secondo Berrino, l’esposizione prolungata a residui di pesticidi può contribuire all’insorgenza di malattie croniche, come tumori, disturbi ormonali e problemi neurologici.

Come difendersi?

Scegliere prodotti biologici : Gli alimenti biologici sono coltivati senza l’uso di pesticidi chimici e fertilizzanti sintetici.

: Gli alimenti biologici sono coltivati senza l’uso di pesticidi chimici e fertilizzanti sintetici. Lavare e sbucciare frutta e verdura : Anche se non elimina completamente i residui, un lavaggio accurato con acqua e bicarbonato può ridurre la presenza di pesticidi sulla superficie.

: Anche se non elimina completamente i residui, un lavaggio accurato con acqua e bicarbonato può ridurre la presenza di pesticidi sulla superficie. Privilegiare alimenti locali e di stagione: Questi prodotti sono spesso meno trattati rispetto a quelli importati.

Microplastiche: un nemico silenzioso

Le microplastiche, particelle minuscole derivanti dalla degradazione della plastica, si trovano ormai ovunque: nell’acqua potabile, nei mari, nei pesci e persino nel sale da cucina. Queste sostanze, ingerite in modo inconsapevole, possono accumularsi nel nostro organismo, con possibili effetti tossici a lungo termine.

Come limitare l’esposizione?

Ridurre il consumo di plastica : Evitare bottiglie e contenitori in plastica a favore di vetro o acciaio inossidabile.

: Evitare bottiglie e contenitori in plastica a favore di vetro o acciaio inossidabile. Filtrare l’acqua : Utilizzare filtri per l’acqua potabile per ridurre la presenza di particelle plastiche.

: Utilizzare filtri per l’acqua potabile per ridurre la presenza di particelle plastiche. Evitare il consumo eccessivo di pesce grande: Specie come tonno e pesce spada possono accumulare più facilmente microplastiche e metalli pesanti.

Conservanti e additivi chimici: il pericolo nascosto nei cibi trasformati

Molti alimenti industriali, dai biscotti alle bevande zuccherate, contengono conservanti, coloranti e aromi artificiali. Questi additivi, se consumati in quantità eccessive, possono contribuire a infiammazioni croniche e alterazioni metaboliche.

Cosa fare?

Preferire cibi freschi e minimamente lavorati : Ridurre il consumo di prodotti confezionati e prediligere alimenti naturali.

: Ridurre il consumo di prodotti confezionati e prediligere alimenti naturali. Leggere le etichette: Evitare prodotti con una lunga lista di ingredienti o con nomi chimici difficili da decifrare.

Gli zuccheri e i grassi trans: amici del palato, nemici della salute

Un altro nemico insidioso è rappresentato dagli zuccheri raffinati e dai grassi trans, largamente presenti in dolci, snack e cibi pronti. Questi elementi non solo favoriscono l’obesità, ma sono associati a un aumento del rischio di diabete, malattie cardiovascolari e infiammazioni.

Le strategie per evitarli?

Limitare il consumo di zuccheri aggiunti : Sostituire i dolcificanti artificiali con alternative naturali come miele o frutta fresca.

: Sostituire i dolcificanti artificiali con alternative naturali come miele o frutta fresca. Evitare i cibi industriali ricchi di grassi idrogenati: Scegliere oli vegetali sani, come l’olio d’oliva extravergine.

L’importanza di uno stile di vita consapevole

Secondo Franco Berrino, adottare uno stile di vita sano non si limita a evitare i nemici invisibili, ma include scelte alimentari consapevoli e una dieta equilibrata basata su:

Cereali integrali : Sostituire i prodotti raffinati con quelli integrali, più ricchi di fibre e micronutrienti.

: Sostituire i prodotti raffinati con quelli integrali, più ricchi di fibre e micronutrienti. Legumi, verdura e frutta fresca : Alimenti ricchi di antiossidanti e vitamine essenziali per contrastare l’infiammazione.

: Alimenti ricchi di antiossidanti e vitamine essenziali per contrastare l’infiammazione. Evitare gli eccessi di proteine animali: Favorire una dieta prevalentemente vegetale.

Berrino conclude con un invito chiaro: “La nostra salute dipende dalle scelte che facciamo ogni giorno”. Una corretta alimentazione, unita alla riduzione delle esposizioni ai nemici invisibili, può migliorare significativamente il nostro benessere e prevenire molte malattie. È il momento di prestare attenzione non solo a ciò che mangiamo, ma anche a come e dove viene prodotto. La salute è il nostro bene più prezioso: proteggerla è una responsabilità che non possiamo delegare.