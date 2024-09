‘Nemmeno più la verdura’: scoppia l’allarme in Italia | Pericolo altissimo per la salute: il motivo è agghiacciante

Nelle scorse ore è stato lanciato l’inaspettato allarme in Italia: ora mangiare la verdura è molto pericoloso.

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare una cosa simile, soprattutto dati gli stringenti controlli effettuati sul cibo che viene commercializzato nel nostro Paese, eppure è l’amara verità.

Se nei giorni scorsi hai comprato della verdura da consumare cruda, fai molta attenzione perché potresti incorrere in problemi di salute anche gravi. Scopri quale prodotto è a rischio e proteggi tutta la famiglia.

Ecco l’allarme in Italia sugli alimenti di origine vegetale più consumati in assoluto, altro che freschezza e benessere: è arrivato il richiamo da parte del Ministero della salute.

Allarme in Italia, il cibo che mette a rischio la salute

Nelle scorse ore è stato lanciato un vero e proprio allarme in Italia e a causarlo è stata un’amara scoperta: tantissimi prodotti freschi di origine vegetale, commercializzati nei principali punti vendita del Bel Paese, sono stati analizzati e tramite le analisi è stata rilevata una possibile contaminazione da listeria monocytogenes. Si tratta di un batterio che dà origine a infezioni dell’apparato gastro intestinale, e che può proliferare nel latte e dunque negli alimenti lattiero-caseari ma anche nei cibi crudi, come carni o verdure, attaccate dai micro organismi che vivono nell’acqua e nel terreno, ed è proprio quest’ultimo il caso che ha generato l’allarme in Italia.

Le infezioni provocate dal batterio listeria monocytogenes causano sintomi come febbre, vomito, nausea, capogiri, astenia e possono portare a meningite, meningoencefalite e sepsi. Dunque data la pericolosità del cibo infetto, è il caso di approfondire verificando qual è il prodotto che è stato contaminato e che è stato oggetto di un urgente richiamo da parte del Ministero della salute italiano.

Qual è la verdura ritenuta pericolosa

A essere ritirate dal mercato sono state numerose insalate in busta, confezionate e distribuite da noti marchi di prodotti alimentari italiani. Ecco la lista definitiva dei brand italiani di food coinvolti: Castello, Foglia Verde Eurospin, Alifresh, Il Mio Orto, Centrale del Latte, Ciro Amodio, Colline Verdi, Natura Chiama Selex, Latte Francia, Mi Mordi, Natura È di Penny Market, Polenghi, Ortoromi, Ortofresco Pulito, Sigma, Très Bon, Torre in Pietra, Tornese, Vivinatura e Coop.

Si tratta di numerose confezioni di insalata iceberg. Sul sito ufficiale del Ministero della Salute, www.salute.gov.it, è possibile controllare tutti i lotti dei prodotti potenzialmente contaminati e dunque ritenuti possibili veicoli di listeriosi, e consultare la comunicazione ufficiale del richiamo, nel quale è stato preciso che il motivo del ritiro è il rischio microbiologico.