Nepi, il Palio dei Borgia: le contrade si sfidano nella Gara dei Musici e nel Palio degli Arcieri

Il cuore pulsante del Palio è la sfida tra le quattro contrade storiche di Nepi: San Biagio, La Rocca, Santa Maria e Santa Croce. Queste si affrontano in diverse competizioni, tra cui la Gara dei Musici e il Palio degli Arcieri. La Gara dei Musici, prevista per venerdì 6 giugno alle 22:00 in Piazza del Comune, vedrà le contrade esibirsi in performance musicali che combinano abilità tecnica e spirito di squadra. Domenica 8 giugno, alle 17:30, il Forte dei Borgia ospiterà il Palio degli Arcieri, una competizione di tiro con l’arco che richiede precisione e concentrazione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un programma ricco di eventi culturali e spettacoli

Durante le serate del 6, 7 e 8 giugno, il Forte dei Borgia sarà il palcoscenico dello spettacolo teatrale “Il Boia, il Buffone e la Fanciulla”, una fiaba popolare in forma teatrale con la direzione artistica di Ornella Marcucci. Lo spettacolo, a pagamento, si svolgerà in due repliche, alle 21:30 e alle 22:30. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Inoltre, per le vie del centro storico, il gruppo Theatrum et Historiae presenterà “Ridendo del potere, si fan pernacchie e poi… si muore!”, uno spettacolo itinerante che combina facezie e narrazioni dei guitti, con la direzione artistica di Marco Pifferi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sapori del passato: le taverne delle contrade

Durante tutto il periodo del Palio, le taverne delle contrade saranno aperte, offrendo ai visitatori l’opportunità di degustare piatti tipici ispirati alla cucina rinascimentale. Le taverne saranno attive nei weekend del 6-7-8 e 13-14-15 giugno, proponendo un menù che spazia dalle carni alla brace alle zuppe, dalle focacce ai dolci rustici, il tutto accompagnato da vini locali.

Nepi: un viaggio nel tempo tra storia e natura

Partecipare al Palio dei Borgia è anche l’occasione per scoprire le bellezze storiche e naturalistiche di Nepi. La Rocca dei Borgia, maestosa fortezza che domina il centro, ospita eventi e visite guidate durante il Palio. Le Catacombe di Santa Savinilla, l’Acquedotto settecentesco e i percorsi naturalistici che circondano la città offrono ulteriori spunti per esplorare questo affascinante borgo della Tuscia viterbese. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata