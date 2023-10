Netflix, aumento in arrivo per l’abbonamento

(Adnkronos) – Aumenti in arrivo per l'abbonamento Netflix. Il colosso Usa avrebbe infatti intenzione di alzare i prezzi del servizio senza interruzioni pubblicitarie una volta terminato lo sciopero degli attori a Hollywood. Lo anticipa il 'Wall Street Journal', facendo così innalzare i titoli della società di oltre il 3%. Netflix sta valutando di aumentare il costo del servizio in diversi mercati internazionali, ma probabilmente partirà da Stati Uniti e Canada, secondo quanto riferito dal Wsj che cita fonti ben informate. Non è ancora noto con precisione di quanto Netflix aumenterà le tariffe o da quando saranno effettive. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata