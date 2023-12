Netflix svela per la prima volta i dati, ecco quali sono i contenuti più visti al mondo

(Adnkronos) – Netflix ha svelato per la prima volta i dati sulla fruizione del suo catalogo, rendendo noto quali sono stati i film e le serie tv più visti al mondo nel primi sei mesi del 2023. Per quanto riguarda l'Italia, i titoli che hanno generato più ore di visione sono 'La legge di Lidia Poet', 'Il mio nome è Vendetta', 'Mare Fuori' e 'Era ora'. Netflix ha rilasciato per la prima volta i dati sulla fruizione del suo catalogo. , riguardano per ora il primo semestre del 2023. La decisione di svelare i dati, che verranno d'ora in poi forniti ogni sei mesi, arriva dopo anni di polemiche sulla scarsa trasparenza dei servizi di streaming sui dati di fruizione, che avevano animato anche la trattativa sul grande sciopero di sceneggiatori e attori di Hollywood. Ma arriva anche dopo il lancio da parte di Netflix, dall'anno scorso, di un servizio con pubblicità, che rende indispensabili per gli inserzionisti alcune informazioni sulla popolarità dei titoli della piattaforma. Così, scorrendo il rapporto intitolato 'What we watched' (letteralmente 'Cosa abbiamo visto'), si scopre che gli utenti Netflix di tutto il mondo hanno guardato la serie 'The Night Agent' con Peter Sutherland alle prese con un thriller politico per ben 812 milioni di ore, rendendola il contenuto più visto sulla piattaforma nella prima metà di quest'anno. Al secondo posto, la seconda stagione della serie adolescenziale 'Ginny & Georgia' (665.100.000 ore viste), al terzo la prima stagione della serie sudcoreana 'The Glory' (622.800.000 ore viste), al quarto la prima stagione di 'Mercoledì' (507.700.000 ore viste) e al quinto la miniserie spin off di 'Bridgerton' 'La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton' (503.000.000 ore viste). Per trovare il primo film bisogna arrivare al quattordicesimo posto della classifica globale, dove si piazza 'The Mother' con Jennifer Lopez, che ha totalizzato 249.900.000 ore viste.

Tra i titoli italiani, quelli che hanno generato più ore viste sono stati: la serie 'La legge di Lidia Poet' con Matilda De Angelis (85.000.000), il film 'Il mio nome è Vendetta' di Cosimo Gomez con Alessandro Gassmann nei panni di un ex sicario della 'Ndrangheta (31.100.000 ore viste), la serie cult 'Mare Fuori' (31.000.000 ore viste), che ha già spopolato su RaiPlay e Rai2, e il film 'Era ora' di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo e Barbara Rochi (30.800.000 ore viste). In una teleconferenza con i media, il co-amministratore delegato Ted Sarandos ha riconosciuto che la mancanza di trasparenza sulla popolarità dei suoi spettacoli aveva portato alla sfiducia nella comunità dei creatori. Ed ha spiegato che Netflix ha deciso di mantenere segreti i dati dei suoi spettatori negli anni in cui stava costruendo il business, in modo da poter sperimentare senza fornire informazioni cruciali a potenziali concorrenti. "Da quando abbiamo lanciato le nostre Top 10 settimanali e le liste settimanali dei titoli più popolari nel 2021, Netflix ha fornito più informazioni su ciò che le persone guardano rispetto a qualsiasi altro streamer ad eccezione di YouTube. E ora crediamo che sia giunto il momento di andare oltre. A partire da oggi pubblicheremo What We Watched: A Netflix Engagement Report due volte l'anno", ha affermato la società in una dichiarazione che accompagna il report. "In totale, questo rapporto copre più di 18.000 titoli – che rappresentano il 99% di tutte le visualizzazioni su Netflix – e quasi 100 miliardi di ore di visione. Oltre il 60% dei titoli Netflix usciti tra gennaio e giugno 2023 sono apparsi nelle nostre Top 10 settimanali. Quindi, mentre questo rapporto ha una portata più ampia, i trend che vi si riflettono sono molto simili a quelli delle Top 10", sottolinea la nota che elenca poi i trend che emergono dal rapporto, tra i quali degno di nota è senz'altro il fatto che le storie non in lingua inglese hanno generato il 30% di tutte le visualizzazioni. "Questo è un grande passo avanti per Netflix e per il nostro settore. Riteniamo che le informazioni di visione contenute in questo rapporto, insieme alle nostre Top 10 settimanali e alle liste settimanali dei titoli più popolari, forniranno ai creatori e al nostro settore una visione più approfondita del nostro pubblico e di ciò che risuona con loro", conclude la dichiarazione che accompagna il rapporto. Con quasi 250 milioni di abbonati a livello globale, Netflix è il più grande servizio di streaming al mondo. (di Antonella Nesi)

