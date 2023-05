Nettuno Aprilia e Latina senza acqua giovedì 4 maggio. Ecco dove

Domani, giovedì 4 maggio, una interruzione del flusso d’acqua di 11 ore, a partire dalle ore 9:00, coinvolgerà le cittadine di Nettuno, Aprilia e Latina. Il provvedimento permetterà di effettuare alcune riparazioni nelle tubature. Considerata la vastità delle aree e le ore che richiederà l’intervento di riparazione, sono previste una serie di autobotti sul territorio al fine di garantire la fornitura minima ai cittadini, inoltre la società Acqualatina metterà a disposizione un numero di telefonico per le informazioni ed eventuali guasti ulteriori.

Il numero verde apposito è: 800.626.083

Nettuno, Aprilia e Latina, ecco le zone senz’acqua

Sul sito di Acqualatina è possibile verificare se la vostra zona è interessata dall’interruzione idrica. Aprilia e Latina in alcuni quadranti e nel comune di Nettuno in tutto il territorio salvo alcune zone:

Ad Aprilia la linea idrica sarà interrotta nella località Campoverde. A Latina saranno senza acqua le zone di Borgo Montello, Borgo Santa Maria, Borgo Le Ferriere, Borgo Sabotino, Borgo Bainsizza. A Nettuno a rimanere a secco sarà l’intero comune tranne le zone di Santa Barbara e Zucchetti. Flusso regolare anche a Via Cadolino.

Per tutte le necessità sono previste delle autobotti poste in alcune zone centrali del centro abitato. Le autobotti forniranno per tutta la durata dell’interruzione idrica, dalle 9:00 alle 20:00 acqua ai cittadini. Ecco l’elenco dei posti in cui sono collocate le autobotti.

I nettunesi potranno trovarle a Piazzale degli Eroi, Via Santa Maria Goretti e zona Tre Cancelli. Per i comuni di Aprilia e Latina invece, sarà possibile accedere alla fornitura delle autobotti nelle zone di Borgo Sabotino (Latina) e via L.C.Basso (Aprilia).

