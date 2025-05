Nettuno, gioca con il Suv a investire un uomo e il suo cane, costretti a gettarsi in un fosso

Una storia di tensione quotidiana

Nelle campagne intorno a Nettuno, le giornate per un trentanovenne di origine romena si erano ormai trasformate in una routine di ansia e paura. Ogni giorno, quando usciva per passeggiare con il suo fedele compagno a quattro zampe, doveva affrontare la stessa scena: un SUV che sfrecciava per la strada sterrata, incurante delle sue richieste di rallentare. Questa non era solo una semplice richiesta; era un appello disperato per la sicurezza sua e del suo cane. Ma dall'altro lato, chi guidava quel veicolo, non sembrava intenzionato ad ascoltare.

L’aggressione pianificata

In passato, il conducente aveva già cercato di investire l'uomo. Ma tre giorni fa, la situazione è precipitata. L'automobilista venticinquenne ha accelerato verso il pedone e il suo cane, costringendoli a gettarsi in un fosso per mettersi in salvo. Quando sono tornati sulla strada, il SUV è ripiombato su di loro facendo retromarcia. Ferito e spaventato, l'uomo si è nascosto nuovamente tra i cespugli insieme al suo cane.

L’intervento della polizia

Nel frattempo, il giovane al volante del SUV è ritornato sulla scena con un amico. Sembrava quasi che volesse completare ciò che aveva iniziato. Ma la prontezza della vittima nel chiamare aiuto ha fatto sì che la polizia arrivasse in tempo. Gli agenti del commissariato di Anzio-Nettuno hanno trovato l'uomo ancora accovacciato tra i cespugli, con il cane sempre accanto a lui. Poco dopo, sono riusciti a intercettare l'auto mentre tentava di fuggire.

Le conseguenze legali

L’aggressore ora si trova dietro le sbarre, in custodia cautelare presso il carcere di Velletri. Guidava senza patente e stava utilizzando un SUV rubato lo scorso novembre 2024. La vittima ha ricevuto cure ospedaliere ed è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. Il suo fedele compagno canino se l’è cavata senza un graffio ed è stato affidato alle cure della madre dell’uomo.

